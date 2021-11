¿Qué diferencias hay entre el Balón de Oro y el FIFA The Best?

La votación para elegir el Balón de Oro también presenta dos fases. En la primera, el equipo editorial de France Football elige una lista de 30 nominados. En la segunda fase, un jurado internacional compuesto por un periodista especializado por país elegía a cinco jugadores de esa lista de 30 y les otorga 6, 4, 3, 2 y 1 puntos.

¿Qué se valora en cada premio?

Los galardones The Best "distinguen al mejor de cada categoría, independientemente de la competición o la nacionalidad, por sus respectivos logros durante el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2020 y el 7 de agosto de 2021. Los premios son otorgados de acuerdo con el rendimiento en el campo y el comportamiento general dentro y fuera del campo", tal y como señala la FIFA en las bases del premio.

France Football, por su parte, otorga el Balón de Oro de acuerdo con tres criterios, en este orden por importancia: las actuaciones individuales y colectivas (títulos) durante el año, la clase de jugador (talento y 'fair play') y la carrera del jugador. Además, establece los criterios a seguir en caso de empate. Si el empate persiste tras aplicar las normas de primer, segundo y tercer lugar, se organiza una nueva ronda entre los jugadores empatados.

¿Qué categorías de premios hay en cada uno?

Los Premios The Best tienen hasta once categorías de premios, que son las siguientes: mejor jugador FIFA, mejor jugadora FIFA, mejor entrenador masculino, mejor entrenador/a femenino/a, mejor guardameta masculino FIFA, mejor guardameta femenina FIFA, Premio Puskas, Premio a la mejor Afición, Premio Fair Play, FIFA FIFPro World11 Masculino y FIFA FIFPro World11 Femenino.

Por su parte, además de premiar con el Balón de Oro al mejor futbolista en categoría masculina y femenina, France Football hace dos años se introdujo el Trofeo Kopa, que se entrega al mejor jugador menor de 21 años y que hasta ahora han levantado Kylian Mbappé (2018) y Matthijs de Ligt (2019). Así como se creó en 2019 el Trofeo Yashin, que se llevó Alison Becker, con el que se premia cada temporada al mejor portero.

Fuente: As