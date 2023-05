La cápsula que guardó River dentro de la estatua de Marcelo Gallardo y que saldrá a la luz recién en 99 años

La dirigencia decidió también preservar en su interior una capsula del tiempo que incluye una serie de postales, cartas, videos e imágenes de la etapa de Gallardo como entrenador riverplatense, los cuales serán develados en el futuro.

¿Qué contiene la cápsula del tiempo que está en el interior de la estatua de Marcelo Gallardo?

Estatua Gallardo.webp Marcelo Gallardo fue homenajeado ante una multitud de hinchas.

En este cofre se guardó un pendrive que menciona la historia de cómo se hizo el monumento al DT y el sentimiento compartido por los hinchas. Además, se incluyó un DVD de la película “Esos colores que llevás”. Mientras que también se incluyeron fotos de archivo de momentos icónicos del club.

Por otro lado, se agregaron cuatro cartas escritas a mano por las autoridades actuales y pasadas de la institución: Jorge Brito, Rodolfo D’Onofrio, Carlos Trillo y Marcelo Gallardo.

La capsula del tiempo fue herméticamente sellada y depositada en el interior de la estatua diseñada por Mercedes Savall con la intención de que sea abierta en 99 años y así recordar ese glorioso tiempo.

El agradecimiento de Marcelo Gallardo

Gallardo.webp

Finalmente, el director técnico de 47 años agarró el micrófono y comenzó agradeciendo a las personas que lo acompañaron a lo largo de su camino en River: “Quiero expresar mi agradecimiento a mi familia, mis compañeros, a mis amigos, a gente de mi cuerpo técnico. Este club es grande por su historia, pero también por sus glorias. Quiero agradecer a aquellos jugadores que nos acompañaron en este proceso. Hemos logrado algo muy importante, que es la exigencia. En la exigencia está la posibilidad de crecimiento”.

“Quiero agradecer a los directivos, que me han dado la posibilidad de trabajar con total naturalidad. Me han expresado su confianza y he tratado de no defraudarlos. Gracias a Rodolfo, a Enzo, que siempre ha estado caminando al lado mío” agregó el “Muñeco” reconociendo la labor de la Comisión Directiva.