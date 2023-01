Rodrigo De Paul les hizo caer lágrimas a todos con su mensaje por el primer mes como campeón del mundo 

"1 mes que tocamos el cielo con las manos. Una historia escrita que nadie podrá jamás borrar. 1 mes que coronamos un sueño que daba hasta miedo soñar. Salud", escribió el mediocampista en su storie de la red social.

"Nacimos para sufrir, vamos a sufrir siempre, pero vale la pena. No me lo olvido más de este día", indicó De Paul, tras la finalización del partido en el que Argentina se coronó campeón del Mundo.

El volante añadió que "hay que sufrir para poder gozar, somos justos ganadores. Para ser campeón hay que ganarle al último campeón y hoy lo hicimos".

Sin embargo, la declaración más fuerte de Rodrigo De Paul se dio en un vivo que compartía el defensor Nicolás Otamendi en su cuenta de Instagram.

“Todos los que duraron chúpenme bien la pija, me tiraron de todos lados y no me voltearon”, disparó Rodrigo.