Un diputado de Misiones criticó la yerba uruguaya que Lionel Scaloni lleva al mundial: "Es casi una provocación"

"Cuando se entere que la camiseta la hacen en algún taller de China o Taiwán y a la pelota no la cosen a mano en Bell Ville pide la renuncia de Messi o mete campaña de cancelación a la AFA", le respondieron. "¿Explicación oficial? Si. Les gusta Canarias", agregó otro.

"Si a Messi la yerba Canarias no le da acidez se lleva yerba canarias y se le saca la coparticipacion a Misiones", bromearon.

Luego de las múltiples reacciones de rechazo, Pastori tuvo que aclarar su tuit.

"No es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. No?"