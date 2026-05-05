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Sofía Martínez confesó la verdad sobre su vínculo con Juan Cruz Costabel de Agapornis

En una nota con Intrusos, Sofía Martínez habló sin vueltas sobre su vínculo con Juan Cruz Costabel de Agapornis.

5 may 2026, 16:43
Sofía Martínez confesó la verdad sobre su vínculo con Juan Cruz Costabel de Agapornis
Sofía Martínez confesó la verdad sobre su vínculo con Juan Cruz Costabel de Agapornis

Sofía Martínez confesó la verdad sobre su vínculo con Juan Cruz Costabel de Agapornis

La periodista deportiva Sofía Martínez volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por su trabajo sino por su vida personal. En medio de versiones que la vinculaban sentimentalmente con el músico Juan Cruz Costabel, integrante de Agapornis, la comunicadora decidió romper el silencio y aclarar cuál es su situación actual.

En una nota con Intrusos (América TV), Sofía fue directa al referirse a los rumores que circularon en los últimos días. Escuché la noticia. No es verdad. Lo conozco a Juan Cruz. Es un amor, pero me parece que lo que dijeron fue mucho más elevado que lo que es”. De esta manera, bajó el tono de las especulaciones y dejó en claro que no hay una relación formal.

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Durante la charla, también contó detalles del vínculo cotidiano que mantiene con el músico, lo que habría alimentado las versiones. Ante la consulta del cronista, explicó: “Sí, me fui a Córdoba y él se quedó con mi perro”. Ese gesto de confianza fue uno de los puntos que despertó sospechas sobre un posible romance.

Sin embargo, la propia Sofía se encargó de definir su presente sentimental sin vueltas. “Estoy muy tranquila. Soltera. Muy bien. Muy abocada al trabajo. ¿Conociendo? Puede ser porque estoy soltera.” Así, dejó abierta la puerta a conocer gente, pero sin confirmar ningún vínculo específico.

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¿Qué se sabe de los rumores de romance de Sofi Martínez y el cantante de Agapornis?

La versión del romance entre Sofía Martínez y Juan Cruz Costabel, integrante de Agapornis, surgió en LAM (América TV). Allí, el panelista Pepe Ochoa dio detalles del supuesto vínculo: “Está empezando un vínculo con Sofi Martínez. Momi, hace un tiempo, contó que Sofi tenía un vecino que le cuidaba el perro, y me contaron que se estaban viendo. Sofi estaba en Luzu, en vivo en su programa, y ella contó: ‘Estoy acá con mi chongo’”, relató.

A partir de esa información, las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales y medios. No obstante, con sus declaraciones en Intrusos (América TV), la periodista buscó poner paños fríos a la situación y aclarar que, al menos por ahora, no hay una historia de amor confirmada.

     

 

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