Sofía Martínez confesó la verdad sobre su vínculo con Juan Cruz Costabel de Agapornis

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¿Qué se sabe de los rumores de romance de Sofi Martínez y el cantante de Agapornis?

La versión del romance entre Sofía Martínez y Juan Cruz Costabel, integrante de Agapornis, surgió en LAM (América TV). Allí, el panelista Pepe Ochoa dio detalles del supuesto vínculo: “Está empezando un vínculo con Sofi Martínez. Momi, hace un tiempo, contó que Sofi tenía un vecino que le cuidaba el perro, y me contaron que se estaban viendo. Sofi estaba en Luzu, en vivo en su programa, y ella contó: ‘Estoy acá con mi chongo’”, relató.

A partir de esa información, las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales y medios. No obstante, con sus declaraciones en Intrusos (América TV), la periodista buscó poner paños fríos a la situación y aclarar que, al menos por ahora, no hay una historia de amor confirmada.