"Tuve razón": la contundente frase de Flavio Briatore para respaldar a Franco Colapinto en Alpine

Para Briatore, el nivel exhibido por el argentino ha permitido que la escudería dé un salto de calidad en la tabla general. “Ahora claramente somos el quinto equipo en el campeonato”, sentenció, fijando una nueva vara de exigencia para el futuro inmediato: el objetivo de Alpine es tener a sus pilotos siempre dentro de los 10 primeros de cada carrera. Sobre el estilo conductivo del argentino, agregó: “Franco está manejando muy bien, sin presiones ni errores. ¡Súper! Es lo que esperaba de él”.

Por qué Briatore decidió mantener a Colapinto como titular en Alpine

Uno de los puntos más tensos de la entrevista fue cuando el italiano recordó los cuestionamientos que recibió al momento de confirmar al argentino en el asiento titular. Briatore aprovechó el gran resultado en Miami para reivindicar su visión estratégica frente a quienes dudaban del potencial del joven piloto.

“Muchas personas me preguntaban por qué había decidido subir a Colapinto, y finalmente tuve razón y lo sigo sosteniendo”, disparó el asesor deportivo. Con la autoridad que lo caracteriza, el exjefe de equipo de grandes leyendas de la F1 dejó en claro quién lleva el mando en la escudería francesa: “En este equipo decido yo y decidí sostenerlo a Franco. Ahora está devolviéndome esa confianza”. Según el italiano, hoy todo el paddock puede ver que el pilarense tiene el potencial necesario para ser un "gran piloto".

¿Habrá una nueva exhibición de Franco Colapinto en Argentina?

El impacto mediático que generó el reciente Road Show en Buenos Aires, donde más de 600.000 personas acompañaron al piloto de Alpine, no pasó desapercibido para la dirigencia del equipo. Entre risas, Briatore bromeó sobre el efecto positivo que este evento tuvo en la confianza del corredor y deslizó una idea para las próximas fechas.

“Hagamos un Road Show antes de cada carrera, podríamos hacerlo antes de Canadá”, comentó con humor el italiano. Sin embargo, lo más llamativo fue su interés personal por la pasión que se vive en el país: “Intentaré ir al próximo en Argentina”, prometió, reconociendo el valor que tiene el apoyo del público nacional en el rendimiento de Colapinto.

Con el respaldo público de la figura más fuerte de Alpine, Franco Colapinto llega al Gran Premio de Canadá con la tranquilidad de haber cumplido con las expectativas y con la certeza de que su jefe no solo confía en él, sino que está dispuesto a defender su lugar ante cualquier crítica externa.