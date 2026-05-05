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"Tuve razón": la contundente frase de Flavio Briatore para respaldar a Franco Colapinto en Alpine

El asesor deportivo de la escudería francesa elogió la madurez del piloto argentino tras su histórico séptimo puesto en Miami. En una entrevista reveladora, el influyente empresario italiano recordó las críticas que recibió al elegir al pilarense y aseguró que su rendimiento actual es la prueba de que no se equivocó.

Tuve razón: la contundente frase de Flavio Briatore para respaldar a Franco Colapinto en Alpine

El Gran Premio de Miami 2026 marcó un antes y un después en la trayectoria de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1. Su séptimo puesto, el mejor resultado de su carrera, no solo le otorgó puntos vitales a la escudería Alpine, sino que también consolidó su posición política dentro del equipo. En medio del furor por el rendimiento del argentino, apareció la voz más esperada: la de Flavio Briatore, quien utilizó términos elogiosos y sumamente firmes para ratificar la continuidad del piloto.

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Colapinto atraviesa un presente inmejorable, potenciado por un monoplaza que ha demostrado ser más competitivo que el de la temporada anterior y por un conocimiento profundo del reglamento actual. El bonaerense supo capitalizar las mejoras aerodinámicas de su coche para firmar una actuación que Briatore calificó como impecable.

Qué dijo Flavio Briatore sobre el rendimiento de Colapinto en Miami

En una entrevista concedida al programa Telemétrico, el asesor deportivo de Alpine no escatimó en halagos para la labor del joven de Pilar durante todo el evento en Estados Unidos. “Franco lo hizo bien durante todo el fin de semana, primero en la clasificación y después fue muy sólido en la carrera, prácticamente no cometió errores”, destacó el empresario italiano.

Para Briatore, el nivel exhibido por el argentino ha permitido que la escudería dé un salto de calidad en la tabla general. “Ahora claramente somos el quinto equipo en el campeonato”, sentenció, fijando una nueva vara de exigencia para el futuro inmediato: el objetivo de Alpine es tener a sus pilotos siempre dentro de los 10 primeros de cada carrera. Sobre el estilo conductivo del argentino, agregó: “Franco está manejando muy bien, sin presiones ni errores. ¡Súper! Es lo que esperaba de él”.

Por qué Briatore decidió mantener a Colapinto como titular en Alpine

Uno de los puntos más tensos de la entrevista fue cuando el italiano recordó los cuestionamientos que recibió al momento de confirmar al argentino en el asiento titular. Briatore aprovechó el gran resultado en Miami para reivindicar su visión estratégica frente a quienes dudaban del potencial del joven piloto.

“Muchas personas me preguntaban por qué había decidido subir a Colapinto, y finalmente tuve razón y lo sigo sosteniendo”, disparó el asesor deportivo. Con la autoridad que lo caracteriza, el exjefe de equipo de grandes leyendas de la F1 dejó en claro quién lleva el mando en la escudería francesa: “En este equipo decido yo y decidí sostenerlo a Franco. Ahora está devolviéndome esa confianza”. Según el italiano, hoy todo el paddock puede ver que el pilarense tiene el potencial necesario para ser un "gran piloto".

¿Habrá una nueva exhibición de Franco Colapinto en Argentina?

El impacto mediático que generó el reciente Road Show en Buenos Aires, donde más de 600.000 personas acompañaron al piloto de Alpine, no pasó desapercibido para la dirigencia del equipo. Entre risas, Briatore bromeó sobre el efecto positivo que este evento tuvo en la confianza del corredor y deslizó una idea para las próximas fechas.

“Hagamos un Road Show antes de cada carrera, podríamos hacerlo antes de Canadá”, comentó con humor el italiano. Sin embargo, lo más llamativo fue su interés personal por la pasión que se vive en el país: “Intentaré ir al próximo en Argentina”, prometió, reconociendo el valor que tiene el apoyo del público nacional en el rendimiento de Colapinto.

Con el respaldo público de la figura más fuerte de Alpine, Franco Colapinto llega al Gran Premio de Canadá con la tranquilidad de haber cumplido con las expectativas y con la certeza de que su jefe no solo confía en él, sino que está dispuesto a defender su lugar ante cualquier crítica externa.

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