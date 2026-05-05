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Revés para Alberto Fernández: por qué la Justicia rechazó un planteo de su defensa en la causa iniciada por Fabiola Yáñez

El tribunal penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa del ex presidente. La Cámara ratificó la validez de lo actuado en la causa.

Revés para Alberto Fernández. (Foto: archivo).

Revés para Alberto Fernández. (Foto: archivo).

La Cámara Federal de Casación Penal volvió a pronunciarse en la causa por presunta violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez y tomó una decisión clave que impacta en la situación judicial de Alberto Fernández. El tribunal penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa del ex presidente.

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La senadora apuntó contra el ex presidente Alberto Fernández y Marcela Pagano, quienes se atribuyeron gestiones para lograr su retorno al país. (Foto: A24).

La Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, rechazó un recurso de queja presentado por el ex mandatario y dejó firmes las resoluciones previas que habían rechazado los planteos de nulidad.

Según surge del fallo, los magistrados consideraron que la presentación no cumplió con los requisitos mínimos para habilitar la intervención del tribunal, al no contener una crítica concreta y razonada contra las decisiones adoptadas en instancias anteriores.

En esa línea, la Cámara ratificó la validez de lo actuado en la causa y sostuvo que las resoluciones cuestionadas se ajustan a los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de género, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

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La Cámara Federal de Casación Penal volvió a pronunciarse en la causa por presunta violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez.

La Cámara Federal de Casación Penal volvió a pronunciarse en la causa por presunta violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez.

El juez federal Daniel Rafecas rechazó distintos pedidos

El expediente ya había tenido un antecedente relevante cuando el juez federal Daniel Rafecas rechazó distintos pedidos de nulidad impulsados por la defensa, que buscaban dejar sin efecto pruebas consideradas centrales para la investigación, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Con esta nueva decisión, Casación cerró otra instancia de revisión y habilitó la continuidad del proceso judicial sin cambios sobre lo ya resuelto, en una causa que sigue avanzando en los tribunales federales.

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