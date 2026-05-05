Revés para Alberto Fernández: por qué la Justicia rechazó un planteo de su defensa en la causa iniciada por Fabiola Yáñez

cnne-1733674-fabiola-yanez-alberto-fernandez La Cámara Federal de Casación Penal volvió a pronunciarse en la causa por presunta violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez.

El juez federal Daniel Rafecas rechazó distintos pedidos

El expediente ya había tenido un antecedente relevante cuando el juez federal Daniel Rafecas rechazó distintos pedidos de nulidad impulsados por la defensa, que buscaban dejar sin efecto pruebas consideradas centrales para la investigación, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Con esta nueva decisión, Casación cerró otra instancia de revisión y habilitó la continuidad del proceso judicial sin cambios sobre lo ya resuelto, en una causa que sigue avanzando en los tribunales federales.