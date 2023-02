Un jugador del Real Madrid votó a Messi por sobre Benzema y los hinchas exigen que lo echen

Se trata de David Alaba, el defensor, capitán de la selección de Austria, quien votó a Messi como el mejor del 2022 y dejó en segundo lugar a Karim Benzema, su compañero del Real Madrid.

De inmediato, los fanáticos del Merengue no se lo dejaron pasar y criticaron su elección, además de invadir su última publicación de Instagram para comentar "#AlabaOut", pidiendo por su salida del club.

El futbolista recibió una ola de críticas y fuertes amenazas en las redes sociales.

La justificación de David Alaba por elegir a Messi como el mejor

Alaba - Benzema.avif Alaba eligió a Messi por sobre Benzema. (Foto: Archivo)

Tras la repercusión que tuvo la votación de Alaba y luego de las agresiones que sufrió, entre las que también hubo insultos racistas, increíblemente el defensor tuvo que salir a justificar públicamente su voto. Así, tanto en su cuenta de Twitter como en sus historias de Instagram, explicó su decisión.

"En cuanto al Premio FIFA The Best: la selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide", comenzó Alaba.

Y agregó: "Todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones y yo he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda".

benzema-real-madrid.jpg Karim Benzema quedó en el tercer lugar en los premios The Best, por detrás de Messi y Kylian Mbappé. (Foto: Archivo)

Cabe destacar que en la tabla general, luego de todas las votaciones, Karim Benzema, quien tuvo un año superlativo con el Real Madrid pero se perdió el Mundial de Qatar 2022 por lesión, quedó en el tercer lugar, por detrás de Messi y Kylian Mbappé.

El delantero del Merengue cosechó 34 votos, 18 menos de los 52 que recibió Leo, por lo que tampoco hubiera modificado el resultado final si Alaba invertía su elección. Un detalle que hace aún más inexplicables los insultos que recibió el jugador luego de conocerse la lista con todas las votaciones.