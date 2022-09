Video: la descontrolada reacción de Gabriel Arias en Platense - Racing

Cuando el árbitro Facundo Tello señaló el final del encuentro, el arquero de la selección de Chile se dio vuelta para mirar a los hinchas de Platense y les hizo un repudiable gesto con las manos que desató la locura.

De inmediato, sus compañeros Jonathan Galván y Facundo Mura intentaron frenarlo, pero los futbolistas del equipo local salieron disparados contra Gabriel Arias. Hubo corridas y empujones. Tello le mostró la roja y se pierde el próximo partido ante Unión de Santa Fe.

Fernando Gago confesó que habló con Gabriel Arias y se mostró autocrítico con la situación que se vivió. "Se equivocó, no debe reaccionar así. No puede ocurrir. El jugador de fútbol no puede reaccionar con la gente, no sé qué sucedió, pero Gabi se equivocó", expresó el técnico de Racing.

La explicación de Gabriel Arias por sus gestos en Racing - Platense

A la salida del vestuario, el arquero de Racing dio la explicación sobre su reacción. “Es muy difícil la sociedad en la que estamos. Que se tomen el trabajo de averiguar los nombres de familiares para estar atacando durante todo el partido, siendo muy hirientes. La verdad es que se pasan los límites y no lo aguanté más y exploté contra esas cuatro personas".

“No tengo nada en contra de ellos. Les pido disculpas a ellos. Fue solamente contra esas cuatro personas que estuvieron constantemente insultando a mi familia. Estamos en una sociedad que busca lastimar y herir, y no está bueno. Vuelvo a pedirle disculpas a la gente de Platense, a todos mis compañeros. Sé que es rara mi reacción, pero llegó un momento en que no lo aguanté. Fueron muy hirientes. les gusta mucho lastimar y no está bueno eso", concluyó el arquero.