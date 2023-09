Video: un nene recibió un fuerte pelotazo de Nicolás De La Cruz y terminó en el hospital

Las cámaras de SportsCenter entrevistaron al joven quien, a pesar de la desgracia, se mostró muy contento con el resultado del partido -al momento que debió retirarse iba 1 a 0- y hasta aprovechó para pedirle la camiseta a De La Cruz.

"Ganamos por ahora, estamos contentos", dijo el padre entre risas en la entrevista que le realizaron y el cronista le "Si había que sacrificar una muñeca vale la pena". Y la respuesta, casi a coro, no tardó en llegar. "Hoy vale todo", aseguraron.

Embed

Qué dijo Demichelis tras la derrota

En una de las preguntas que recibió el DT de River, un periodista le preguntó por el estado de ánimo de sus dirigidos: "Te quería consultar, más allá de esta derrota, cómo lo vez vos personalmente al grupo y al plantel puertas adentro. ¿Con ganas y ánimos de revertir esta situación?".

Sin dudarlo, Demichelis expresó: "Estamos en una institución en la que no se pueda no tener ganas. Vamos a trabajar en la semana, que no quepan dudas que vamos a trabajar en la semana porque tenemos que revertir la situación lo antes posible. Ahora, que alguien no tenga ganas sería algo gravísimo para la institución. Quédense tranquilos que no es algo que nos esté pasando".

"Se van jugadores a sus respectivas Selecciones. Tenemos dos semanas para trabajar con un partido amistoso para trabajar en el medio. En estas dos semanas ese partido nos va a servir para ir corrigiendo los errores que tuvimos hoy", concluyó.