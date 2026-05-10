River le ganó a San Lorenzo por penales y pasó a cuartos de final del Apertura

A los 30 minutos, el Ciclón sufrió la expulsión de Matías Reali luego de una fuerte infracción sobre Tomás Galván. El árbitro Sebastián Zunino revisó la jugada en el VAR y decidió mostrarle la tarjeta roja.

Pese a jugar con un hombre menos, San Lorenzo logró abrir el marcador con un cabezazo de Rodrigo Auzmendi que silenció al Monumental.

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Juanfer Quintero cambió el partido y River reaccionó

En el complemento, el ingreso de Juan Fernando Quintero modificó el desarrollo del encuentro. El colombiano aportó claridad y precisión en los metros finales y fue clave para la reacción del equipo de Coudet.

A partir de un exquisito pase suyo, Marcos Acuña definió de primera para establecer el 1-1 y llevar tranquilidad a River.

Aunque el local mantuvo el dominio y empujó durante el resto del tiempo reglamentario, no logró romper nuevamente el bloque defensivo del Ciclón y el partido se extendió al alargue.

El final fue dramático y River festejó en los penales

En el tiempo suplementario, San Lorenzo volvió a golpear rápido. Fabricio López conectó de cabeza en el segundo palo y puso el 2-1 para alimentar la ilusión azulgrana.

Con el Monumental envuelto en tensión, River fue desesperadamente en busca del empate y lo consiguió en la última jugada. Juanfer Quintero lanzó un centro venenoso que terminó metiéndose junto al segundo palo para decretar el 2-2 agónico.

La definición desde los doce pasos tuvo todos los condimentos. San Lorenzo llegó a sacar ventaja tras el fallo de Giuliano Galoppo, pero Santiago Beltrán apareció con dos atajadas fundamentales y sostuvo a River en la serie.

Finalmente, el Millonario se impuso 4-3 y selló la clasificación a los cuartos de final.

Cuándo vuelve a jugar River

Ahora, River enfrentará en cuartos de final al ganador de la serie entre Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido programado para el miércoles 13 de mayo.

Además, el conjunto de Núñez volverá a jugar el 20 de mayo por la Copa Sudamericana, cuando visite en Brasil al Santos FC de Neymar con el objetivo de asegurar su clasificación a los octavos de final.