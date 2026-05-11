Cinzia le cantó las cuarenta a Emanuel y explotó Gran Hermano: "Es narcisista, machista y ca..."

Emanuel, fiel a su estilo frontal, no se quedó callado:"No coincido en todo lo que dice ella. Ella ya perdió, ya se fue, viene en esta etapa porque su íntima amiga era Sol. Pero Sol no está más en la casa, el primer día que vino yo ya sabía que quería un versus conmigo, la respeto pero a mí no me gustaría un versus con ella, me gustaría un versus con Manu en realidad, quiero tener un versus con él".

El enfrentamiento dejó en claro que las rivalidades dentro de la casa están más encendidas que nunca y que cada palabra puede convertirse en el inicio de un nuevo capítulo de tensión en el reality.

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Qué dijo Emanuel de Manu tras el comunicado de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a encenderse con un nuevo capítulo de tensión. Tras el comunicado del ojo que todo lo ve sobre las supuestas “conductas tramposas” en la ducha, Emanuel decidió dar un paso al frente y apuntar directamente contra Manu, convencido de que él es el responsable de esos movimientos sospechosos.

En una charla íntima con Zunino dentro de la habitación, Emanuel fue contundente: “Expresión corporal, amigo, fue él. Entonces, si no entró en esta placa, la otra placa, ya sabemos lo que tenemos que hacer y la gente lo tiene que decidir. Yo ya fui a tocar el timbre al Gran Hermano, quiero que lo haga”.

El señalamiento no surgió de la nada. Nazareno, el último eliminado, había revelado afuera que hacía complot con Manu en la ducha, aprovechando que allí no se usan micrófonos. “Hasta él me había contado: ‘Che, en ediciones anteriores se ponían con jabón. Se decían con jabón acá, las iniciales’”, recordó Zunino, sumando más polémica a la acusación.

Cada vez más convencido, Emanuel agregó: “En el baño se sacan los micrófonos. Por eso, siempre que se iban a bañar. Yo el otro día le digo ‘Está el baño libre’ y Manu dijo: ‘Naza, ¿nos bañamos?’”. Y cerró con bronca: “Yo sé que fue él. Es desleal la competencia así”.

La acusación fue tan directa que no dejó margen a dudas: “Es Manu de acá a la China”, remarcó Emanuel. Zunino, por su parte, opinó que probablemente esto se había comentado en un stream con Nazareno, casi como una broma, pero que terminó destapando la polémica dentro de la casa.

El clima se volvió más tenso que nunca. Entre sospechas, confesiones y acusaciones, los jugadores saben que cualquier paso en falso puede costar caro. Emanuel, fiel a su estilo frontal, ya dejó en claro que no piensa quedarse callado y que está dispuesto a exponer lo que considera una jugada desleal.