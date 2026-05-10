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Caputo aseguró que el caso de Adorni no impacta en la economía y afirmó que "se vienen los mejores meses"

El ministro de Economía defendió al jefe de Gabinete en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Además, anticipó una baja de la inflación en abril.

Caputo aseguró que el caso de Adorni no impacta en la economía y afirmó que se vienen los mejores meses

Caputo aseguró que el caso de Adorni no impacta en la economía y afirmó que "se vienen los mejores meses"

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no tendrá consecuencias sobre la economía argentina ni sobre el interés de los inversores.

Leé también Caputo precisó que el Súper RIGI podría acercar inversiones de entre U$S 20.000 y U$S 30.000 millones
Luis Caputo brindó precisiones sobre el Súper Rigi (Foto: Archivo).

“Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni. Segurísimo, ni la más mínima duda”, afirmó durante una entrevista con Luis Majul en LN+.

Caputo explicó que, durante la última reunión de gabinete, el presidente Javier Milei respaldó públicamente a Adorni y remarcó que lo considera “una persona honesta”.

“Pienso lo mismo que el Presidente; él considera que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal”, sostuvo el ministro.

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Caputo sobre el rumbo economico

En relación con la situación económica, Caputo afirmó que la actividad comenzó a mostrar señales de recuperación y pronosticó una desaceleración de la inflación.

Según indicó, la industria se encuentra “5% por encima del año anterior”, mientras que la construcción registra una mejora interanual del “12,7%”.

Además, adelantó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril estará por debajo del dato de marzo, que había sido del 3,4%. “La inflación de abril va a ser sustancialmente más baja que la de marzo”, señaló. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el índice se ubicaría entre “2,5% y 2,8%”.

En ese contexto, lanzó una definición optimista sobre el escenario económico de los próximos meses: “A partir de junio se vienen los mejores meses”.

Qué dijo sobre las críticas al Gobierno

Durante la entrevista, Caputo también cuestionó los planteos opositores sobre la situación económica y defendió la gestión libertaria.

“Hoy vemos una economía con mayor variedad de productos, mejores precios y más acceso al crédito. Hay colas en los shopping y los indicadores muestran niveles récord en el EMAE, el consumo y las exportaciones”, sostuvo.

El ministro también rechazó las críticas sobre el estado de la infraestructura y aseguró que el Gobierno avanzará con obras públicas desde junio. “Estamos hablando de más de 22.000 kilómetros de rutas y, además, de arreglar la red ferroviaria y fluvial. De acá a dos años, el mapa logístico va a ser muy diferente”, afirmó.

Además, defendió el equilibrio fiscal y negó atrasos en los pagos a universidades y hospitales. “A las universidades y hospitales se les paga al día según la ley vigente”, concluyó.

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