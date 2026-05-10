Caputo aseguró que el caso de Adorni no impacta en la economía y afirmó que "se vienen los mejores meses"

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Caputo sobre el rumbo economico

En relación con la situación económica, Caputo afirmó que la actividad comenzó a mostrar señales de recuperación y pronosticó una desaceleración de la inflación.

Según indicó, la industria se encuentra “5% por encima del año anterior”, mientras que la construcción registra una mejora interanual del “12,7%”.

Además, adelantó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril estará por debajo del dato de marzo, que había sido del 3,4%. “La inflación de abril va a ser sustancialmente más baja que la de marzo”, señaló. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el índice se ubicaría entre “2,5% y 2,8%”.

En ese contexto, lanzó una definición optimista sobre el escenario económico de los próximos meses: “A partir de junio se vienen los mejores meses”.

Qué dijo sobre las críticas al Gobierno

Durante la entrevista, Caputo también cuestionó los planteos opositores sobre la situación económica y defendió la gestión libertaria.

“Hoy vemos una economía con mayor variedad de productos, mejores precios y más acceso al crédito. Hay colas en los shopping y los indicadores muestran niveles récord en el EMAE, el consumo y las exportaciones”, sostuvo.

El ministro también rechazó las críticas sobre el estado de la infraestructura y aseguró que el Gobierno avanzará con obras públicas desde junio. “Estamos hablando de más de 22.000 kilómetros de rutas y, además, de arreglar la red ferroviaria y fluvial. De acá a dos años, el mapa logístico va a ser muy diferente”, afirmó.

Además, defendió el equilibrio fiscal y negó atrasos en los pagos a universidades y hospitales. “A las universidades y hospitales se les paga al día según la ley vigente”, concluyó.