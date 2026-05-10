Gran Hermano: el revelador mensaje que recibió Luana de su familia y que dejó en evidencia a sus compañeros

Cuando le consultaron de cuándo eran esas palabras, Del Moro aclaró sin dar demasiados detalles: "De los últimos días". La joven lanzó: "Qué fuerte". "¿Por quién querés que te lo dicen?", preguntó el conductor. "Y por el grupo que tenía seguramente. Zunino, Danelik, Zilli", respondió sin filtro.

Luana continuó con su análisis: "No sé, desconfiá, es un juego". Del Moro le retrucó: "¿Y estuviste dormida?". Ella contestó: "No, yo creo que no", y pidió a sus compañeros que interpretaran las palabras. "Amiga, date cuenta", lanzó una de ellas, mientras otra agregó: "Abre los ojos".

La respuesta final de Luana dejó en claro que tomó el mensaje con firmeza: "Ok, ya los abrí. Tarde pero seguro".

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Cómo fue el roce que protagonizaron Zunino y Luana en Gran Hermano

El vínculo entre Franco Zunino y Luana Fernández comenzó a mostrar señales de desgaste dentro de la casa de Gran Hermano. Durante varias semanas fueron una de las duplas más cercanas del reality: compartían charlas, estrategias, momentos de intimidad y una química que no pasaba desapercibida ni para sus compañeros ni para el público, que rápidamente fantaseó con la posibilidad de que surgiera algo más que amistad.

Con el tiempo, esa cercanía se transformó en situaciones que alimentaron los rumores de romance. Sin embargo, la convivencia, las tensiones propias del juego y algunos desencuentros personales hicieron que la relación se enfriara. El ingreso de Gladys “La Bomba Tucumana” terminó de acentuar ese distanciamiento, ya que se metió de lleno en el vínculo que habían construido.

A pesar de todo, en la clásica fiesta del sábado ocurrió un acercamiento inesperado. Franco y Luana fueron elegidos para bailar juntos y, mientras compartían la pista, todas las miradas se posaron sobre ellos. Gladys siguió la escena con atención y sus gestos dejaron ver que no estaba del todo cómoda. Desde su llegada, la cantante y Zunino se convirtieron en protagonistas de uno de los temas más comentados del reality, con bromas, complicidad y un ida y vuelta constante que captó la atención de todos.

Esta situación generó incomodidad en Luana, quien hasta hacía poco mantenía una fuerte cercanía con Franco y también mostraba interés sentimental en él. La tensión entre los tres fue creciendo y se transformó en uno de los ejes centrales de la convivencia.

En las últimas horas, una escena terminó de encender las redes sociales. Durante una charla grupal con Yanina Zilli, Emanuel y Danelik, Gladys se acercó a Franco para darle un beso en la mejilla, pero él giró el rostro y quedó muy cerca de su boca. Sin dudarlo, la cantante le tomó la cara con ambas manos y lo besó frente a todos.

El momento se viralizó de inmediato y generó opiniones divididas entre los seguidores del programa, especialmente por la diferencia de edad de 36 años entre ambos. Mientras algunos lo interpretaron como parte del show, otros cuestionaron el nivel de exposición y el acercamiento.