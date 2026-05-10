Bajo el título “Manifiesto próximo paso”, el PRO difundió este domingo un comunicado con fuertes definiciones políticas y cuestionamientos al rumbo del Gobierno, aunque evitó mencionar directamente a Adorni.
El partido liderado por Mauricio Macri publicó un duro comunicado en el que marcó diferencias con la gestión de Javier Milei. El mensaje llegó en plena investigación judicial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
El PRO emitió un comunicado y tomó distancia del Gobierno: "Acompañar no es..."
Bajo el título “Manifiesto próximo paso”, el PRO difundió este domingo un comunicado con fuertes definiciones políticas y cuestionamientos al rumbo del Gobierno, aunque evitó mencionar directamente a Adorni.
“El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, expresó el espacio fundado por Macri.
El partido aseguró además que “acompañar el cambio no es aplaudir todo” y remarcó: “Mucho menos, aplaudir lo que está mal”.
El mensaje del PRO se conoció mientras avanza la causa judicial que investiga el crecimiento patrimonial de Adorni.
La Justicia analiza la compra de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, además de las remodelaciones realizadas en ambos inmuebles y distintos movimientos económicos que buscan ser reconstruidos por el fiscal Gerardo Pollicita.
En paralelo, el arquitecto Matías Tabar declaró ante la Justicia por las obras realizadas en la vivienda del funcionario y aportó detalles sobre pagos y reformas.
En el comunicado, el partido también defendió su rol dentro del esquema político que acompaña al oficialismo en el Congreso, aunque dejó en claro que no está dispuesto a respaldar cualquier decisión.
“A los dos los vamos a enfrentar”, sostuvo el texto en referencia tanto al kirchnerismo como a quienes “frenan el cambio desde adentro”.
Además, planteó que el “próximo paso” debe traducirse en mejoras concretas para la población: “Más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró”.
La idea del “próximo paso” había sido presentada por Macri en un acto realizado en marzo en Parque Norte, donde sostuvo que el PRO “no viene a cuestionar el rumbo” del Gobierno libertario, sino “a completarlo”.
En aquel discurso, el exmandatario afirmó: “No somos un paso atrás, somos el próximo paso, el que consolida lo que se logró”.