El PRO emitió un comunicado y tomó distancia del Gobierno: "Acompañar no es..."

El comunicado salió en medio de la investigación contra Adorni

El mensaje del PRO se conoció mientras avanza la causa judicial que investiga el crecimiento patrimonial de Adorni.

La Justicia analiza la compra de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, además de las remodelaciones realizadas en ambos inmuebles y distintos movimientos económicos que buscan ser reconstruidos por el fiscal Gerardo Pollicita.

En paralelo, el arquitecto Matías Tabar declaró ante la Justicia por las obras realizadas en la vivienda del funcionario y aportó detalles sobre pagos y reformas.

El PRO insistió en que quiere “completar” el cambio

En el comunicado, el partido también defendió su rol dentro del esquema político que acompaña al oficialismo en el Congreso, aunque dejó en claro que no está dispuesto a respaldar cualquier decisión.

“A los dos los vamos a enfrentar”, sostuvo el texto en referencia tanto al kirchnerismo como a quienes “frenan el cambio desde adentro”.

Además, planteó que el “próximo paso” debe traducirse en mejoras concretas para la población: “Más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró”.

Mauricio Macri ya había anticipado diferencias con Milei

La idea del “próximo paso” había sido presentada por Macri en un acto realizado en marzo en Parque Norte, donde sostuvo que el PRO “no viene a cuestionar el rumbo” del Gobierno libertario, sino “a completarlo”.

En aquel discurso, el exmandatario afirmó: “No somos un paso atrás, somos el próximo paso, el que consolida lo que se logró”.