Así está la habitación de Loan Peña a dos años de su desaparición: "Hasta que..."

Dentro de la vivienda también permanecen otros objetos cargados de significado. En la cocina está la silla que el niño usaba para sentarse a comer y acompañar las tareas diarias. Aunque ahora tiene una garrafa encima, la familia sabe que ese lugar fue parte de la rutina de Loan, de sus momentos cotidianos, de una vida que quedó suspendida.

Afuera, la bicicleta que utilizaba para moverse por el barrio sigue guardada. También está su acordeón, uno de los objetos que más conmueven a José. Para él, ese instrumento representa una parte de la alegría de su hijo y, al mismo tiempo, una espera que parece no terminar nunca.

“Estoy seguro de que va a volver”, sostiene el padre mientras mira aquellos elementos que quedaron como pequeñas piezas de una historia que la familia se niega a dar por terminada. La casa dejó de ser solamente un hogar: se transformó en un lugar de memoria, reclamo y esperanza.

En el patio, una bandera resume el sentimiento de quienes siguen acompañando la búsqueda: “Loan, te estamos esperando”. La frase se convirtió en un símbolo de la vigilia permanente, de una familia que mantiene presente el nombre del niño y reclama que la Justicia avance hasta conocer toda la verdad.

Mientras el expediente continúa su recorrido y el juicio avanza con sus propios tiempos, la familia atraviesa días de ansiedad e incertidumbre. Uno de los momentos más esperados será cuando María y José puedan declarar ante el tribunal, una instancia que fue postergada y que podría concretarse próximamente.

Ese testimonio tendrá un peso especial porque será la primera vez que los padres puedan encontrarse cara a cara con los acusados desde que permanecen detenidos. Para la familia, esa audiencia representa una oportunidad para exigir explicaciones y escuchar respuestas sobre qué ocurrió con Loan.

“Nosotros no vamos a agachar la cabeza. Ellos son los que tienen que dar respuestas”, expresaron desde el entorno familiar. La frase refleja el reclamo constante de quienes consideran que todavía quedan muchas preguntas sin resolver.

La espera judicial se mezcla con una realidad cotidiana marcada por la ausencia. En cada día que pasa aparece la misma pregunta: dónde está Loan y qué sucedió realmente aquella tarde. La investigación tuvo avances, declaraciones y distintos momentos de tensión, pero para sus padres la única respuesta que importa sigue siendo la misma: encontrarlo.





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Durante este tiempo, María contó que sus sueños se transformaron en una fuente de consuelo y una forma de mantener viva la esperanza. Según relata, en varias oportunidades sueña con su hijo y la imagen que aparece en esos momentos le transmite la sensación de que sigue con vida.

“Siempre sueño que está vivo”, asegura. Para ella, esas experiencias no son simples recuerdos nocturnos, sino señales que la ayudan a continuar frente a una ausencia que resulta imposible de aceptar.

Además, menciona un elemento que se repite en sus sueños: los vehículos blancos. María cuenta que en distintas ocasiones tuvo imágenes relacionadas con autos de ese color y que esa coincidencia quedó grabada en su memoria. “Tres veces ya soñé con autos blancos”, relata, asociando esas escenas con nombres y situaciones que surgieron durante el desarrollo de la causa.

En medio de la incertidumbre, esos sueños funcionan como una manera de sostener la esperanza. La familia reconoce que no tienen certezas sobre lo que vendrá, pero se aferra a la posibilidad de que Loan pueda regresar.

La habitación del niño sigue siendo el mayor símbolo de esa espera. No es solamente un cuarto vacío: para sus padres es una promesa. Cada juguete, cada objeto y cada recuerdo forman parte de una rutina que fue interrumpida, pero que ellos mantienen preparada para cuando llegue el momento del reencuentro.

Los años pasaron, pero la ausencia no logró borrar la presencia de Loan dentro de esa casa. Su nombre sigue apareciendo en conversaciones familiares, en fotografías y en los pequeños detalles que permanecen intactos. La familia intenta transformar el dolor en una búsqueda constante.

El caso continúa generando atención y el juicio abre una nueva etapa cargada de expectativas. Para María y José, la Justicia tiene una tarea pendiente: explicar qué ocurrió y permitir que puedan reconstruir una parte de sus vidas con respuestas.

Mientras tanto, en 9 de Julio, la espera continúa. La cama sigue armada, la mochila permanece en su lugar, la bicicleta aguarda y el acordeón conserva el silencio de un niño que debería estar jugando, creciendo y compartiendo momentos con su familia.

La casa sigue preparada para recibir a Loan, porque para sus padres la historia todavía no terminó. La esperanza permanece como el último refugio frente a una desaparición que marcó para siempre a una familia entera.



