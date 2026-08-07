Juanicar contó el difícil momento que vive tras abandonar Gran Hermano: "Mi mamá recibió..."

“Yo no sabía cómo iba a ser todo esto en relación a mi familia antes de entrar a la casa. Pedí que si a mi familia le pasaba algo, yo iba a salir. Priorizo siempre a mi familia, está antes que mi vida y mi carrera ”, afirmó. Además, aseguró que siempre tuvo claro que, ante una situación familiar, iba a elegir acompañar a sus seres queridos y abandonar la competencia.

También remarcó que no se arrepiente de haber dejado la competencia: “Estoy acompañando a mi mamá y lo voy a seguir haciendo digan lo que digan. No me arrepiento de mi decisión porque no sé hasta qué punto hubiese llegado su colapso ”.

“Tengo entendido que mi mamá recibió muchísimo hate y eso le afectó muchísimo. Colapsó completamente. A mí no me hubiera gustado llegar lejos en la casa si mi mamá estaba así ”, señaló.

En ese sentido, explicó que al ingresar al reality entendía que él podía estar expuesto a las críticas, pero que la situación era diferente cuando involucraba a su familia. “Una cosa es el juego y otra mi vida personal, y mi familia siempre va a estar primero”, afirmó.

Finalmente, cuestionó el nivel de agresividad que se genera en redes sociales alrededor del programa: “Quiero que todas estas cuestiones se digan y se expongan. No es común todo esto. Entiendo que el juego lleve a las pasiones, pero el nivel de odio es terrible. Lo que estoy viendo en X en este momento es espantoso, no lo puedo entender ”.

Cómo reaccionó Yipio a la salida de Junicar de Gran Hermano

La salida de Juanicar de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) golpeó especialmente a Yipio, quien no pudo contener la angustia al enterarse de la decisión de su amigo.

Mientras sus compañeros permanecían reunidos en el living intentando asimilar la inesperada partida, la uruguaya prefirió alejarse y se refugió en una de las habitaciones. Allí rompió en un desconsolado llanto y dejó en evidencia cuánto la afectó la salida del participante. “Estoy harta ”, expresó entre lágrimas, visiblemente angustiada por la partida.

La reacción de se dio luego de haber construido un vínculo muy cercano con el participante a lo largo de la competencia. Ambos compartieron numerosos momentos dentro de la casa y forjaron una amistad que trascendió el juego, por lo que su salida representó un duro golpe para la uruguaya.