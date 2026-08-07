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La Justicia rechazó el pedido de Facundo Moyano para levantar la perimetral sobre Candela Arizaga

La Fiscalía de Violencia de Género desestimó la solicitud del exdiputado por la “falta de medidas de prueba”.

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Facundo Moyano y Candela Arizaga

Facundo Moyano y Candela Arizaga, en el centro de una investigación que continúa bajo análisis de la Justicia porteña. (Foto: archivo).

La Justicia porteña rechazó en las últimas horas el pedido de Facundo Moyano para levantar la medida perimetral que le había impuesto sobre su pareja, Candela Arizaga, luego del confuso episodio ocurrido durante la madrugada del martes, cuando la joven salió corriendo semidesnuda por las calles del barrio de Belgrano.

Leé también Imagen exclusiva: Candela Arizaga llegó a la Fiscalía para ampliar su declaración en la causa contra Facundo Moyano
Foto: captura

Según informó la periodista Lucía Salinas en A24, la decisión fue tomada por Florencia Nocerez, titular de la Fiscalía N°3 Especializada en Violencia de Género, quien rechazó la solicitud presentada por el exdiputado debido a la “falta de medidas de prueba”.

La restricción continúa vigente mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del episodio.

Los argumentos de la fiscal

Nocerez también analizó la declaración que Arizaga brindó este jueves ante la Justicia, en la que desligó a Moyano de toda responsabilidad y modificó su primera versión, cuando había manifestado ante la Policía que había sido golpeada.

“Lo cierto es que este tipo de retractaciones o cambios en el relato conforme el paso del tiempo, resultan ser típicos de las víctimas de violencia de género”, sostuvo la fiscal. Según explicó, una vez que se alejan del episodio violento, las víctimas pueden atravesar una etapa de culpabilización y responsabilizarse por lo ocurrido.

En ese sentido, Nocerez señaló que el relato y el criterio de Arizaga “pudo haber estado nublado o viciado” y consideró que levantar la restricción de acercamiento habría sido “prematuro” y “ayuno de toda perspectiva de género”.

La fiscal también remarcó que la investigación se encuentra en plena etapa de producción de pruebas y que todavía restan conocer los resultados de distintas medidas ordenadas el jueves.

“En este sentido, cabe señalar que previo a adoptar decisión alguna con relación a lo solicitado, resulta indispensable el análisis de los elementos de prueba que permitan acreditar los extremos de la hipótesis fiscal”, sostuvo Nocerez en la resolución.

Qué dijo la defensa de Facundo Moyano

Una fuente cercana a Moyano señaló que la decisión “afecta a ambas partes por igual”, ya que el levantamiento de las restricciones había sido solicitado por ambas partes. “Es materia de agravios para Candela y Facundo”, sostuvo.

El pedido para levantar las medidas había sido presentado el jueves por los abogados de Moyano, Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Tras la denuncia, el hijo de Hugo Moyano fue imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, aunque recuperó la libertad. La Justicia, sin embargo, le impuso una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de Arizaga y una prohibición de contacto.

Además, el exdiputado deberá fijar un domicilio y presentarse ante la Justicia cada vez que sea citado mientras continúa la investigación.

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