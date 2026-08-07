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SOPRESIVA DECISIÓN

Rechazó la libertad condicional y pidió seguir preso por amor: "Me necesita él a mí"

Augusto Pacicco renunció al beneficio y pidió cumplir los últimos diez meses de su condena en prisión. Aseguró que tomó la decisión para acompañar a su novio.

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Augusto Pacicco prefiere terminar de cumplir su condena dentro de la cárcel. (Foto: gentileza LM Neuquén) 

Augusto Pacicco prefiere terminar de cumplir su condena dentro de la cárcel. (Foto: gentileza LM Neuquén) 

Un hecho poco habitual sorprendió al sistema penitenciario de Córdoba. Augusto Pacicco, un interno de 39 años alojado en la Unidad Penitenciaria N° 5 de Villa María, rechazó la libertad condicional que estaba a punto de obtener y solicitó formalmente a la Justicia permanecer en prisión hasta completar su condena por amor.

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El pedido fue presentado por escrito ante los jueces y finalmente fue aceptado. Según explicó el propio Pacicco, la decisión estuvo motivada principalmente por su deseo de acompañar a su pareja, Roy, quien comparte celda con él y continúa detenido sin una condena firme.

Pacicco cumple una condena de dos años de prisión por narcotráfico y le restan diez meses para recuperar la libertad.

En una entrevista con Rock & Pop, contó que decidió permanecer en el penal porque considera que su pareja atraviesa un momento difícil desde el punto de vista judicial. "Él en realidad no tiene nada que ver. Está siendo injusta la Justicia con él. Me duele mucho, por eso también me quedo a su lado para apoyarlo", expresó.

Augusto Pacicco renunció al beneficio y pidió cumplir los últimos diez meses de su condena en prisión. (Foto: TN)

Augusto Pacicco renunció al beneficio y pidió cumplir los últimos diez meses de su condena en prisión. (Foto: TN)

Ambos conviven en el pabellón C, un sector destinado a internos con buena conducta. Allí trabajan como fajineros, una tarea que consiste en lavar la ropa de los cerca de 140 presos alojados en ese pabellón. "Comemos juntos, desayunamos, merendamos y compartimos la vida cotidiana dentro del servicio penitenciario", relató.

De trabajar como técnico médico a caer en las drogas

Antes de quedar detenido, Pacicco trabajó como técnico en emergencias médicas y prestó servicios para PAMI, clínicas y empresas de asistencia sanitaria. Sin embargo, aseguró que una sucesión de tragedias familiares cambió por completo su vida. "Primero murió mi hermano, después mi papá y luego mi mamá. No terminaba de hacer un duelo cuando ya tenía que enfrentar otro", recordó.

Según contó, ese proceso lo llevó a una profunda depresión y al consumo problemático de drogas. "Me encontré completamente solo y pensé que las drogas me iban a ayudar a olvidar todo lo que estaba viviendo", explicó. Con el paso del tiempo perdió el trabajo, sus vínculos personales y terminó viviendo en situación de calle.

"Llegué al penal sin ganas de vivir"

Pacicco recordó que cuando ingresó a la cárcel atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. "Pensaba que mi vida se había terminado. Sentía que ya no tenía nada por qué seguir viviendo", confesó.

Sin embargo, aseguró que la atención recibida dentro del establecimiento penitenciario cambió por completo su realidad. Destacó el acompañamiento del equipo de salud mental, médicos, personal penitenciario y otros internos, quienes lo ayudaron a iniciar un tratamiento contra la depresión y las adicciones.

Actualmente continúa bajo asistencia médica y afirma haber superado el consumo de drogas. "Hoy no tengo deseos de consumir. La droga dejó de existir en mi vida", aseguró. Durante su estadía en el penal conoció a Roy, con quien comenzó una relación sentimental pocas semanas después de ingresar. La pareja proyecta casarse y comenzar una nueva vida cuando ambos recuperen la libertad.

Pacicco explicó que ese futuro en común también influyó en su decisión de permanecer detenido. "Mi idea es estabilizarlo un poquito, porque hoy me necesita él a mí. En su momento yo lo necesité y él estuvo", sostuvo. También aclaró que su decisión fue evaluada por la Justicia y descartó que se tratara de un acto impulsivo. "No fue un capricho. Los jueces analizaron mi situación y entendieron mis motivos", afirmó.

Finalmente, aseguró que su permanencia en prisión responde a una convicción personal y no a un deseo de volver a consumir drogas. "Si hubiese querido seguir consumiendo, habría aceptado la libertad el primer día", concluyó.

En pocas palabras

  • Rechazo de libertad: Augusto Pacicco renunció a su libertad condicional para acompañar a su pareja en prisión.
  • Motivo personal: Aseguró que su novio está pasando por un momento judicial difícil y lo necesita a su lado.
  • Situación en Villa María: Pacicco cumple condena por narcotráfico y le restan diez meses, mientras su pareja continúa detenido sin condena firme.
Resumen generado por Thinkindot AI
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