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Impactante choque entre un tren de carga y un colectivo en La Boca: siete heridos

Siete personas fueron asistidas y trasladadas a distintos hospitales tras el impacto ocurrido en Olavarría al 800.

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Un colectivo colisionó contra un tren de carga en el barrio porteño de La Boca. (Foto: archivo).

Un colectivo colisionó contra un tren de carga en el barrio porteño de La Boca. (Foto: archivo).

Siete personas resultaron heridas este viernes tras el choque entre un tren de carga y un colectivo de la línea 33 en el barrio porteño de La Boca, a pocas cuadras de La Bombonera. El siniestro ocurrió sobre la calle Olavarría al 800 y generó un importante operativo de emergencia.

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Leandro Paredes. 

Según informaron fuentes del SAME a la Agencia Noticias Argentinas, el accidente se produjo a las 18.04, en Olavarría 813, entre Juan de Dios Filiberto y Garibaldi.

Como consecuencia del impacto, siete personas fueron asistidas por los equipos médicos. Tres de ellas fueron trasladadas al Hospital Rivadavia, otras tres fueron derivadas al Hospital Argerich y el chofer del colectivo, un hombre, fue llevado al Hospital Ramos Mejía.

Todos los pacientes presentaron politraumatismos, aunque ninguno revestía criterios de gravedad.

Personal de Bomberos de la Ciudad también trabajó en el lugar y colaboró con la inmovilización de los pasajeros, quienes descendieron de las formaciones sin que se registraran situaciones de pánico. Los equipos médicos realizaron controles debido al denominado latigazo cervical.

Además, las autoridades descartaron que hubiera personas atrapadas tanto en el tren como en el colectivo.

El operativo se desarrolló en la zona de Olavarría al 800, entre Juan de Dios Filiberto y Garibaldi, donde trabajaron los servicios de emergencia tras el impacto.

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