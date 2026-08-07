Impactante choque entre un tren de carga y un colectivo en La Boca: siete heridos

Todos los pacientes presentaron politraumatismos, aunque ninguno revestía criterios de gravedad.

Personal de Bomberos de la Ciudad también trabajó en el lugar y colaboró con la inmovilización de los pasajeros, quienes descendieron de las formaciones sin que se registraran situaciones de pánico. Los equipos médicos realizaron controles debido al denominado latigazo cervical.

Además, las autoridades descartaron que hubiera personas atrapadas tanto en el tren como en el colectivo.

El operativo se desarrolló en la zona de Olavarría al 800, entre Juan de Dios Filiberto y Garibaldi, donde trabajaron los servicios de emergencia tras el impacto.