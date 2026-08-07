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Con la presencia de Javier Milei, Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia

El presidente viajó a Cali junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno para asistir a la investidura de Abelardo de la Espriella. Durante su estadía mantuvo reuniones con autoridades internacionales y recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Santiago de Cali.

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El presidente viajó a Cali junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno para asistir a la investidura de Abelardo de la Espriella. (Foto: Presidencia).

El presidente viajó a Cali junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno para asistir a la investidura de Abelardo de la Espriella. (Foto: Presidencia).

Javier Milei participó este viernes en Cali de la ceremonia en la que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia. La presencia del mandatario argentino reflejó el acercamiento político entre ambas administraciones y la expectativa por una nueva etapa en la relación bilateral entre Buenos Aires y Bogotá.

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El jefe de Estado argentino llegó a la ciudad colombiana durante la noche del jueves junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La investidura se realizó en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, sede elegida para un acto que reunió a mandatarios y delegaciones extranjeras bajo un importante operativo de seguridad.

Antes de la ceremonia, De la Espriella dialogó brevemente con la prensa al arribar al predio universitario y destacó la trascendencia de la jornada. "Es un gran día para la democracia, Colombia se salvó, y vamos a construir todos la Patria Milagro", afirmó.

Abelardo de la Espriella asumi&oacute; la Presidencia de Colombia. (Foto: Reuters)

Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia. (Foto: Reuters)

El concepto de "Patria Milagro" fue uno de los ejes centrales de su campaña electoral. La propuesta contempla una reducción del tamaño del Estado del 40%, una meta de crecimiento económico anual del 7% y una estrategia orientada a reforzar la presencia estatal en el territorio mediante el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y una política más dura frente a las organizaciones vinculadas al narcotráfico.

De la Espriella llegó a la Casa de Nariño tras imponerse en la segunda vuelta electoral del 21 de junio frente a Iván Cepeda, candidato respaldado por el entonces presidente Gustavo Petro. Petro no asistió a la ceremonia de traspaso de mando.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con Abelardo de la Espriella antes de su asunción como nuevo jefe de Estado colombiano. (Foto: Presidencia)

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con Abelardo de la Espriella antes de su asunción como nuevo jefe de Estado colombiano. (Foto: Presidencia)

Reuniones bilaterales antes de la investidura

Antes del acto oficial, Milei desarrolló una agenda centrada en encuentros diplomáticos. En primer lugar mantuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, en la Casa Cultural de Cali. Más tarde recibió al propio De la Espriella en uno de los primeros contactos oficiales que el flamante mandatario colombiano sostuvo con un jefe de Estado durante la jornada de su asunción.

Tras participar de la ceremonia de jura, la delegación argentina tenía previsto emprender el regreso a Buenos Aires durante la noche, con llegada al país en la madrugada del sábado.

Durante su estadía, Javier Milei mantuvo reuniones con autoridades internacionales y recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Santiago de Cali. (Foto: Presidencia)

Durante su estadía, Javier Milei mantuvo reuniones con autoridades internacionales y recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Santiago de Cali. (Foto: Presidencia)

El cierre de una gira por la región

La visita a Colombia representó la última actividad de una gira internacional que había comenzado en Ecuador. Allí, Milei mantuvo un encuentro con el presidente Daniel Noboa y avanzó en la firma de distintos acuerdos bilaterales vinculados con áreas económicas, comerciales, judiciales y de defensa.

Entre los documentos suscriptos se incluyeron un Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, un Acuerdo de Servicios Aéreos, un tratado de Extradición, un convenio de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear, una declaración conjunta sobre pesca ilegal y un Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa. Además, antes de partir hacia Colombia, el jefe de Estado mantuvo reuniones con representantes de cámaras automotrices argentinas con presencia en territorio ecuatoriano.

Una investidura con amplia presencia internacional

La ceremonia de asunción reunió a una nutrida delegación de líderes y representantes extranjeros. Entre los invitados se destacó la presencia del rey Felipe VI de España, además de mandatarios, funcionarios y autoridades llegados desde distintos países para acompañar el inicio del nuevo gobierno colombiano.

Javier Milei junto al rey Felipe VI de España en la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella. (Foto: Reuters)

Javier Milei junto al rey Felipe VI de España en la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella. (Foto: Reuters)

Entre los jefes de Estado que participaron del acto estuvieron Javier Milei; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile, y Nasry Asfura, de Honduras. También asistieron vicepresidentes, cancilleres y otros representantes diplomáticos de la región y del resto del mundo.

Estados Unidos estuvo representado por el fiscal general interino Todd Blanche, quien encabezó la delegación enviada por el presidente Donald Trump para participar de la investidura presidencial.

La asunción del presidente colombiano reunió a referentes políticos y autoridades internacionales que viajaron especialmente para la ceremonia. (Foto: Reuters)

La asunción del presidente colombiano reunió a referentes políticos y autoridades internacionales que viajaron especialmente para la ceremonia. (Foto: Reuters)

La ceremonia también contó con la presencia de figuras relevantes de la política colombiana, entre ellas los expresidentes César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque. A ellos se sumó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que formó parte de los invitados especiales del acto celebrado en Cali.

En ese marco, el presidente se reunió con Felipe VI en la Casa de la Cultura de Cali. “Su majestad, qué placer verlo”, expresó Milei al recibir al monarca español.

Javier Milei se reunió con Felipe VI en la Casa de la Cultura de Cali. (Foto: Presidencia)

Javier Milei se reunió con Felipe VI en la Casa de la Cultura de Cali. (Foto: Presidencia)

El acto de asunción quedó marcado por un hecho inédito para la política colombiana. Por primera vez una investidura presidencial se realizó fuera de Bogotá, ya que el nuevo mandatario eligió a Cali como sede de la ceremonia en una decisión que presentó como una muestra de descentralización institucional y de fortalecimiento de las regiones.

Reconocimiento académico antes de la asunción presidencial

La ceremonia se realizó en la sede de la Cámara de Comercio de Cali, en la previa de la participación del mandatario argentino en la investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

El mandatario argentino recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Santiago de Cali. (Foto: Presidencia)

El mandatario argentino recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Santiago de Cali. (Foto: Presidencia)

Durante el acto, la Universidad Santiago de Cali le otorgó al mandatario argentino el título de Doctor Honoris Causa. El rector de la institución, Carlos Andrés Pérez, señaló que la distinción fue concedida en reconocimiento a las políticas de administración y economía impulsadas por el jefe de Estado durante su gestión.

En pocas palabras

  • Javier Milei asistió a la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia en Cali.
  • Durante su visita, Milei se reunió con autoridades internacionales y recibió un Doctorado Honoris Causa.
  • La gira también incluyó encuentros diplomáticos y la firma de acuerdos bilaterales en Ecuador.
Resumen generado por Thinkindot AI
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