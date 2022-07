Cantante de cumbia 420 destrozó un auto y se justificó de manera insólita: "A mi mamá no la toca nadie"

Quién es el agresor del bate

El autor del insólito ataque, fue identificado como Lucas Joel de veinte años, un famoso músico del estilo que tiene a L-Gante como principal referente.

Este martes, y luego de que su nombre sea asociado al violento suceso, Lucas Joel habló con “Nosotros a la mañana” y dio su versión de los hechos. “Estuve mal, pero a mi mamá no la toca nadie”, se justificó el músico y aseguró que el otro conductor empujó a su madre, forcejó con ella e “intentó levantarle la mano”.

“Yo tengo 20 años, circulo en la calle, me conoce mucha gente y nunca tuve ni un problema”, agregó el cantante de cumbia 420 en declaraciones televisivas.

Asimismo, relató que el otro auto impedía el paso de otros vehículos, por lo que le pidió que se moviera, pero el otro conductor “canchereaba con el celular y hacía como que no le escuchaba”.

Tras la secuencia que involucró a su madre, Lucas Joel agarró el palo que tenía en el interior de su vehículo “porque le quisieron robar un montón de veces” y destrozó a “batazos”, los vidrios y la chapa del auto.

Sin título.jpg El cantante de cumbia 420, Lucas Joel, protagonizó una violenta discusión de tránsito. (Foto: Instagram Lucas Joel)

“No lo volvería a hacer, pero haría cualquier cosa por mi mamá porque es la que me dio la vida”, concluyó el joven.

La versión del hombre agredido

Por su parte, el dueño del auto y hermano del conductor confirmó que radicó la denuncia en la comisaría local y negó la versión dada por Lucas Joel.

“Mi hermano me contó que el tipo este le dijo que se corriera, mientras esperaban que se habilitara el cruce de las vías, y él le dijo que no '¿A dónde querés que me vaya?'", aseguró y agregó: “El tipo se bajó y primero le pegó varias patadas al auto”.

Además, negó lo denunciado por el joven: “Que presenten las pruebas. Esto va a fiscalía para el juicio que le voy a hacer al pibe este”.

“A Lucas Joel le digo el loco del bate. En ningún momento nos pidió disculpas. Este pibe no puede andar en la calle. A mi hermano lo quiso matar, estas cosas pasan, hay gente muerta por peleas así”, concluyó.