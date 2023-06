Chaco: multitudinaria marcha para pedir justicia por Cecilia Strzyzowsiki

En ese sentido, denunciaron que hay "muchas personas desaparecidas", por las cuales en la actualidad no se sabe ningún dato, y otras "víctimas de femicidios".

De hecho, la madre de la joven desaparecida, Gloria Romero, remarcó que a su hija "la descuartizaron" los detenidos, entre ellos César Sena, su padre Emerenciano Sena y su madre Marcela Acuña.

La marcha arrancó pasadas las 20:00, luego de que los familiares de la joven partieran del estudio jurídico donde se habían reunido antes y, a pie y con Romero al frente, se trasladaron a la plaza céntrica. Los manifestantes llevaron una bandera con la cara de Cecilia y su nombre grafiteado.

Vecinos los acompañaron con carteles y aplausos, al tiempo que los automovilistas se sumaron al reclamo con ruido de bocinas y en la plaza había más personas esperando.

chaco (1).webp

La madre de Cecilia dijo estar sorprendida por el apoyo popular

"No esperaba tanta gente, es impresionante el acompañamiento. Yo soy una doña Rosa que sólo salí a pedir ayuda porque mi hija no aparece. No tengo entorno político, conocidos, nada. No tenía un mango y los abogados me pedían 400 mil, 500 mil mangos. ¿De dónde voy a sacar esa plata?", sostuvo Gloria Romero.

Además, agregó: "Estamos cansados de la impunidad, creo que toda la Argentina debería salir y decir 'estamos cansados de la impunidad, señores'. Perdonen que les haya cortado la calle. No me gusta cortar la calle, molestar a la gente, pero no me quedaba otra".

La de este miércoles es la tercera marcha en menos de una semana que se realiza en Resistencia para pedir la aparición de la chica, tras las movilizaciones del viernes 9 y del domingo 11 de junio.