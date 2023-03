Crimen de Anahí Benítez: la mamá declaró en el segundo juicio y criticó a la investigación

Silvia Pérez Vilor, la madre de Anahí Benítez, fue la primera testigo en declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo.

Quiénes son los acusados de asesinar a Anahí Benítez

Acusados del crimen de Anahí Benítez.jpg Los detenidos por el crimen de Anahí Benítez. De izquierda a derecha, Marcos Esteban Bazán(39) y Marcelo Sergio Villalba (46).

Además de Bazán, quien había sido excarcelado en octubre del año pasado, en el banquillo de los acusados se encuentra Marcelo Sergio Villalba (46), que en junio de 2020 dejó de ser juzgado en la segunda audiencia porque se concluyó que era un "psicótico" que no estaba en condiciones de estar en el juicio y actualmente está detenido.

El abogado Guillermo Bernard Krizan, representante de la mujer junto a su colega Fernando Herrera, dijo a Télam que la madre criticó la investigación y al manejo que la Justicia tuvo en general en el caso.

La mujer aseguró que la fiscalía de instrucción no buscó con celeridad a su hija y que tampoco se avanzó en el esclarecimiento del hecho una vez hallado el cuerpo.

Además, Pérez Vilor se mostró molesta con el Tribunal de Casación que anuló el primer fallo en el que Bazán fue condenado a prisión perpetua, ya que uno de sus jueces le "dijo una cosa y después hizo otra".

En tanto, en la primera audiencia también declararon Adrián, padre de Anahí, un hermano, tres amigas y su novio, quienes contaron cómo era ella.

La defensa del abogado de Bazán, uno de los sospechosos

Durante los alegatos de apertura, el abogado Manuel Garrido señaló que “frente a la presión de víctimas, medios, la política y la sociedad, y sin pistas, los investigadores armaron una causa contra Marcos Bazán, a quien se cruzaron porque vivía en la Reserva y para ellos se ajustaba a su estereotipo de sospechoso”.

“Se plantaron pruebas, se presionó a testigos que una y otra vez referían hechos que no encajaban en la novela armada contra Bazán y se adosaron informes falsos”, aseguró Garrido y agregó que demostrarán a lo largo del juicio que su defendido estuvo “privado de su libertad cinco años por un delito que no cometió”.

Por ende, adelantó que pedirán la absolución de Bazán ya que “no ha llevado a cabo ninguno de los hechos por los que se lo acusa y no existen pruebas serias, precisas, fiables y concordantes que sustenten la hipótesis acusadora”.

Cómo sigue el juicio por el asesinato de Anahí Benítez

Anahí Benitez El cadáver de Anahí Benítez fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. (Foto: archivo)

El TOC 7 pasó a un cuarto intermedio para el próximo viernes por la mañana con la declaración de más testigos en el edificio ubicado en la calle Presidente Perón 2453 de Lomas de Zamora.

Los acusados llegaron al juicio acusados como coautores del femicidio, por lo que en caso de ser hallados culpables recibirán una pena de prisión perpetua.

"A mí me gustaría que los acusados hablen porque yo estoy segura que seis días de secuestro, violación y torturas no fueron hechas solo por dos personas, que digan los nombres de todos los que participaron", dijo a Télam la madre de la víctima, constituida como particular damnificado.

La fiscal de juicio es Marisa Monti, mientras que Villalba está representado por el defensor oficial Roberto Fernández.

"Me llama la atención de que Bazán haya tenido el dinero para pagarle a cinco abogados y yo no tengo para pagarle a ninguno, que tenga el apoyo de organizaciones de derechos humanos y a mí no me apoya nadie, es un acusado de femicidio y fue condenado, o sea no es que no hay pruebas", expresó Silvia.

Cómo fue el crimen de Anahí Benítez

Anahí (16) fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.

La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

Por el femicidio, Bazán fue condenado a la pena máxima en junio de 2020 pero en diciembre de 2021 la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó realizar un nuevo juicio oral en el que, además, deberá ser juzgado Villalba.