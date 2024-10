Desaparición de Loan Peña: revelan datos clave sobre su paradero

Pese al esfuerzo y los recursos dedicados a la investigación, encabezada por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, la desaparición de Loan sigue envuelta en misterio. A medida que pasan los días, nuevos testimonios y datos se suman al expediente, pero el panorama sigue siendo incierto.

Las revelaciones de Pérez y la prima de Loan

Uno de los momentos más impactantes de la investigación ocurrió cuando se filtraron los mensajes de Camila Núñez, prima de Loan, dirigidos a una persona de contacto identificada como “Abigail”. En estos mensajes, Camila menciona una información crucial que habría recibido de Carlos Pérez, quien ha sido señalado como una figura clave en el caso. Según lo revelado por Núñez, Pérez aseguró que Loan se encontraría vivo y bajo la custodia de un hombre, aunque los detalles siguen siendo vagos.

“Dijo Pérez que Loan está con un hombre y que está vivo”, afirmó Camila en uno de sus mensajes. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido confirmar ni la fecha en que este mensaje fue enviado ni la veracidad de la información proporcionada por Pérez. De hecho, existen sospechas de que este excapitán podría estar involucrado en la sustracción del menor o al menos tener más conocimiento del caso de lo que ha admitido hasta ahora.

Más inquietante aún fue la pregunta lanzada por Camila Núñez en relación a Pérez: “¿Y por qué no dice dónde está? Es todo muy raro en ese hombre. Ojalá tenga piedad de lo que hizo. Pérez dijo que quería negociar con el fiscal. ¿Y María Victoria Caillava?”. La mención a Caillava, otro personaje relacionado con el caso, añade más complejidad a este ya confuso panorama.

Las sospechas sobre Catalina Peña

Mientras la atención se centra en Pérez, otro foco de sospechas recae sobre Catalina Peña, la abuela de Loan. A pesar de ser una figura crucial, dada su cercanía al niño y su presencia en las últimas horas antes de su desaparición, hasta el momento no ha sido citada por las autoridades para declarar de manera oficial, algo que ha llamado la atención de muchos, incluyendo al abogado Carlos Gallego.

Gallego, quien adquirió notoriedad por su participación en el juicio contra el sacerdote Julio César Grassi, fue contratado por los padres de Loan para ayudar a esclarecer el caso. En varias declaraciones, Gallego ha expresado su incomodidad y desconfianza hacia Catalina, quien, según él, debería haber sido interrogada desde el primer momento.

“A mí no me gustó su actitud”, declaró Gallego al ser consultado sobre la abuela del niño. Añadió que el hecho de que no se le haya citado de inmediato es uno de los principales errores en la investigación inicial. “Los dos primeros fiscales nunca la citaron. Entonces, el primer día, y con todo respeto, tenían que citarla porque ella podía explicar qué pasó”, subrayó el abogado, quien insiste en que la familia de Loan merece respuestas más concretas y un avance significativo en el caso.

Más interrogantes y pocas respuestas

A medida que se acumulan los días sin noticias del paradero de Loan, las dudas y teorías se multiplican. La figura de Carlos Pérez es una de las más cuestionadas, no solo por sus revelaciones ambiguas, sino también por su pasado y su relación con personas cercanas a Loan. Su intención de “negociar con el fiscal” deja entrever que podría tener información valiosa, pero también plantea interrogantes sobre su rol en los hechos.

Por otro lado, el rol de la abuela Catalina Peña también genera incertidumbre. Las declaraciones de Carlos Gallego sugieren que pudo haber más detalles cruciales que hasta ahora no han sido tomados en cuenta, y que podrían ser clave para desentrañar este misterioso caso.

La comunidad de Corrientes sigue esperando noticias, mientras los padres de Loan continúan en la angustiosa espera de recuperar a su hijo. Las autoridades, por su parte, han prometido que en los próximos días podrían producirse “más detenciones”, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos avances en el caso. Sin embargo, la falta de resultados concretos hasta ahora ha dejado una sensación de frustración y desesperanza entre quienes siguen de cerca esta tragedia.

El enigma continúa

El caso de Loan Peña es uno de los más impactantes y desconcertantes de los últimos tiempos. Las revelaciones que involucran a Carlos Pérez y las sospechas que rodean a varios allegados al niño mantienen en vilo a toda la comunidad. A pesar de las múltiples pistas y teorías, el enigma sobre su paradero sigue sin resolverse. La investigación continúa, y todos esperan que pronto se logre dar con la verdad, pero hasta entonces, el misterio y la angustia persisten.