En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
nene
Loan
Investigación

Caso Nahuá: detuvieron al abogado José Codazzi, vinculado al caso Loan, por presunto encubrimiento

José Fernández Codazzi fue arrestado en Corrientes tras admitir que trasladó al nene y a su padre. La Justicia intenta reconstruir el recorrido y reforzó los rastrillajes en una zona clave.

Caso Nahuá: detuvieron al abogado José Codazzi

Caso Nahuá: detuvieron al abogado José Codazzi, vinculado al caso Loan, por presunto encubrimiento

La investigación por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme sumó un giro decisivo en las últimas horas: la Justicia ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi por su presunto rol en el encubrimiento y la fuga del principal sospechoso, Josías Santos Regis.

Leé también Caso Ángel: los tremendos audios que complican al padrastro detenido por la muerte del nene
Caso Ángel López: revelaron audios que complican al padrastro detenido por la muerte del nene en Comodoro Rivadavia

El arresto se concretó el lunes por la noche y desde entonces Codazzi permanece bajo custodia de la Policía de Corrientes. Fue trasladado a la zona de San Isidro para reconstruir el recorrido que habría realizado el día en que desapareció el menor.

abogado detenido

Según fuentes de la causa, el propio abogado reconoció ante la fiscalía haber trasladado tanto al niño como a su padre en su camioneta. Ese dato es considerado clave por los investigadores, que ahora buscan determinar con precisión el punto donde ambos habrían sido dejados para reorientar los operativos de búsqueda.

Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá

La pista principal se concentra en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 730, donde se intensificaron los rastrillajes en una zona rural cercana al paraje La Tercera. Allí trabajan efectivos policiales con apoyo de peritos y recursos tecnológicos.

La situación de Codazzi se complicó a partir de su propia declaración y de registros de cámaras de seguridad que muestran al menor y a su padre a bordo de su vehículo. La abogada querellante Daniela Zapata confirmó que ambos fueron trasladados hasta las inmediaciones de San Isidro.

Para la Justicia, el letrado habría facilitado la fuga de Santos Regis, ciudadano brasileño que además está bajo sospecha por un presunto intento de homicidio.

En ese marco, se ordenaron allanamientos tanto en su estudio jurídico como en su domicilio en la ciudad de Esquina.

Como parte de las medidas, la camioneta fue secuestrada y será sometida a peritajes en busca de rastros biológicos y otras evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido. No se descartan nuevas detenciones ni el análisis de dispositivos electrónicos en las próximas horas.

Mientras tanto, la búsqueda del nene continúa con intensidad y mantiene en alerta a toda la provincia. La causa sigue bajo un escenario de máxima complejidad, con la activación de la Alerta Sofía y el foco puesto en dar con el paradero de Nahuá lo antes posible.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
nene Loan Corrientes
Notas relacionadas
Activan el Alerta Sofía por la desaparición de un nene de seis años
Alerta Sofía: por qué las fuerzas de seguridad apuntan al padre del nene de 6 años
Video: indignación por el violento robo a un chico de 12 años en plena calle
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar