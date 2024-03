El desgarrador testimonio del padre de la policía baleada: "No entiendo en qué país estamos viviendo"

“Yo no sé cuándo se va a acabar esto. Espero que Milei haga algo, porque lo que dice es lo que queremos escuchar, pero hasta ahora no vemos cosas concretas”, expresó. “Espero que se haga justicia y que vayan presos por un buen tiempo. Todavía no tengo alivio y desahogo porque estamos acá”, concluyó el papá de la mujer.

Una policía se defendió de unos motochorros y recibió un tiro: cómo ocurrió

La oficial de la Policía de la Ciudad resultó herida de bala en el pecho cuando un grupo de motochorros intentó robarle su auto en Villa Celina, partido de La Matanza. Durante el incidente, la agente trató de defenderse con su arma, pero uno de los delincuentes le disparó.

Debido a la gravedad de la herida, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital donde fue sometida a una cirugía en la madrugada del viernes. La oficial, identificada como Jessica Vanesa Díaz, de 33 años, logró dispararle a uno de los ladrones durante el tiroteo.