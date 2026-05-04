El doloroso relato de la abuela de Guadalupe Lucero luego de la importante decisión de la Justicia

“No se puede mirar hacia otro lado cuando existen indicios tan sensibles”, planteó, en un reclamo directo hacia el sistema judicial y las instituciones encargadas de la protección de menores. Para la familia de Guadalupe, cualquier omisión previa podría haber tenido consecuencias irreparables y debe ser revisada de forma exhaustiva.

El nuevo escenario también reavivó críticas hacia la articulación entre las distintas jurisdicciones judiciales que intervienen en el caso. Domínguez cuestionó severamente que la Justicia Federal, responsable de investigar la desaparición, no haya contado oportunamente con información sobre la situación procesal del abuelo paterno. La falta de coordinación entre fueros aparece ahora como uno de los puntos más sensibles de una causa ya marcada por demoras, hipótesis cruzadas y frustraciones constantes.

Para los familiares maternos, resulta imprescindible que todas las líneas investigativas se conecten y que ningún dato sea tratado de manera aislada. La posibilidad de que antecedentes relevantes no hayan sido compartidos entre organismos alimenta la percepción de negligencia institucional y genera dudas sobre si ciertas oportunidades para avanzar en la causa pudieron haberse perdido.

Otro elemento que incrementó la polémica es que el imputado se desempeñaba laboralmente en dependencias gubernamentales provinciales al momento en que Guadalupe desapareció. Este dato despertó sospechas sobre eventuales redes de protección o influencias políticas, una posibilidad que la familia exige esclarecer sin condicionamientos.

Silvia Domínguez apuntó además contra el padre de Guadalupe, cuestionando duramente su respaldo hacia el acusado. Para la mujer, defender a una persona señalada en delitos de esta naturaleza constituye una actitud inadmisible. Sus palabras fueron categóricas al sugerir que cualquier defensa frente a hechos tan graves podría interpretarse como una forma de complicidad moral o encubrimiento.

La tensión familiar se profundiza así en un caso donde el dolor por la desaparición se mezcla con acusaciones cruzadas, sospechas sobre el entorno y una lucha desesperada por encontrar verdad y justicia. La familia materna sostiene que cada nueva revelación obliga a revisar minuciosamente el contexto completo en el que Guadalupe vivía antes de desaparecer.

A casi cinco años del hecho que conmocionó a San Luis y al país entero, el expediente sigue siendo uno de los más complejos y sensibles del sistema judicial argentino. Guadalupe Lucero desapareció en junio de 2021 mientras jugaba en la puerta de la casa de una tía, en un barrio de la capital puntana. Desde entonces, múltiples rastrillajes, operativos, hipótesis y declaraciones no lograron establecer con certeza qué ocurrió.

La ausencia de respuestas definitivas convirtió el caso en símbolo de desesperación y también de cuestionamientos estructurales sobre cómo actúan las instituciones frente a desapariciones infantiles. Cada nuevo dato judicial reabre heridas y reactiva la angustia de una familia que no ha dejado de reclamar celeridad.

En este contexto, los allegados de Guadalupe insisten en que las fiscalías involucradas deben trabajar de manera coordinada y con intercambio permanente de información. Consideran que ya no hay margen para investigaciones fragmentadas y que todas las hipótesis deben revisarse con rigor técnico, incluyendo aquellas vinculadas al entorno familiar.

Además, reclamaron que se aceleren pericias pendientes, análisis de pruebas y revisiones de antecedentes, entendiendo que cualquier demora podría comprometer la posibilidad de alcanzar conclusiones sólidas. El pedido central es claro: ninguna línea debe descartarse sin un análisis exhaustivo y profesional.

Silvia remarcó que el abuso sexual infantil representa uno de los delitos más aberrantes y que, en caso de comprobarse cualquier relación entre estos hechos y la desaparición de Guadalupe, las responsabilidades deben ser sancionadas con todo el peso de la ley.

“Queremos saber la verdad, caiga quien caiga”, sintetiza el sentimiento de una familia devastada, que continúa enfrentando no solo el dolor de la ausencia, sino también el peso de nuevas revelaciones que podrían modificar la comprensión global del caso.

Mientras tanto, la sociedad sigue observando con preocupación el desarrollo de una causa que, lejos de cerrarse, suma episodios que profundizan su complejidad. La desaparición de Guadalupe Lucero continúa siendo una herida abierta, y cada avance judicial vuelve a poner en evidencia la necesidad urgente de respuestas concretas, transparencia institucional y una búsqueda incansable de justicia.

La historia de Guadalupe no solo representa la tragedia de una niña desaparecida, sino también el desafío de un sistema judicial que enfrenta la obligación de esclarecer uno de los casos más sensibles de los últimos años en Argentina. Para su familia, el tiempo no reduce el dolor: solo incrementa la urgencia de conocer qué ocurrió realmente.