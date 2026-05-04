Desesperada búsqueda de un bebé de 4 meses y de su mamá: las pistas que alertan a los investigadores

La desaparición el pasado viernes de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su bebé de apenas cuatro meses mantiene en vilo a la provincia de Neuquén.
Camila Belén Montesino desapareció junto a su bebé tras un allanamiento y una denuncia de un familiar. La búsqueda avanza entre pistas fragmentarias, un contexto familiar delicado y múltiples interrogantes
Desesperada búsqueda de un bebé de 4 meses y de su mamá.
La desaparición el pasado viernes de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su bebé de apenas cuatro meses mantiene en vilo a la provincia de Neuquén.
El caso tomó relevancia tras la activación del Alerta Nati, el protocolo de búsqueda urgente para menores, luego de que la expareja de la mujer denunciara que no podía contactarlos. Desde entonces, la Policía y la fiscalía intensificaron los operativos en distintos puntos de la región para intentar dar con su paradero.
Según explicó el comisario Marcelo Campos, días antes de la desaparición se llevó adelante un allanamiento en la vivienda donde residía Montesino. Tras ese procedimiento, la mujer y su hijo fueron trasladados a un hospital local para realizar controles médicos.
“Se le hizo una serie de estudios y se le dio el alta. Aparentemente, estaba todo bien”, señaló el jefe policial a TN, al descartar, en principio, complicaciones de salud tras la intervención.
Camila fue vista por última vez en Rincón de los Sauces, en la zona de calle Lago Nonthue, junto a su hijo Carlos Amir Jeremy Araya. Desde entonces, no hubo registros certeros sobre sus movimientos, lo que profundizó la preocupación de los investigadores y de su entorno.
En paralelo, comenzaron a surgir elementos que agregan complejidad al caso. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la joven atravesaba una situación de vulnerabilidad, en un entorno atravesado por conflictos familiares y posible consumo de drogas.
Días antes de la desaparición, un familiar había denunciado ante la Defensoría de los Derechos del Niño que en la vivienda podía haber armas, lo que derivó en el allanamiento del 29 de abril, aunque en ese momento no se encontraron pruebas relevantes.
La causa, a cargo de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5 y de la fiscal Rocío Rivero, avanza con distintas medidas para reconstruir los últimos movimientos de la mujer.
Se ordenaron entrevistas a familiares y allegados, pedidos de información a empresas de transporte y requerimientos a organismos estatales que tuvieron intervención previa con la familia.