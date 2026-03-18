El empresario acusado de abusar de los amigos de su hijo se negó a responder las preguntas. 

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En ese contexto, este miércoles Porcel, de 51 años, representado por el abogado Roberto Rallin, se presentó a indagatoria por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La indagatoria fue solicitada por el fiscal Pablo Turano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, y el juez Carlos Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, decidió citar a declarar al empresario a las 10. La audiencia comenzó puntual y fue virtual.

No se aplicaron medidas restrictivas: no hubo detención, ni retención de pasaporte, ni prohibición de salida del país, condiciones que pidió el fiscal en su requerimiento para indagar al acusado. Esto último no dejó muy contenta a una querella, aunque le importaba que el empresario fuera indagado.

Y7JV4JTTGRARLB6MMCLDW6XYME Fachada del colegio Palermo Chico.

Cuáles son los hechos por los que está acusado Porcel

El expediente se centra en lo sucedido entre 2022 y 2024 y reza que el imputado tenía como modus operandi captar la confianza de los amigos de sus hijos y llevarlos a sus domicilios y su lugar de trabajo, organizando reuniones y fiestas, proveyéndoles alcohol, organizando juegos, empujándolos a que hagan apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa.

Para el fiscal, todo se llevó a cabo “de manera sistemática, organizada y premeditada... aprovechando los momentos en que los damnificados estaban bajo su guarda provisoria”.

Hay que recordar que, desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso al imputado una restricción de 300 metros con las víctimas, con el Colegio Palermo Chico y con el club GEBA, donde los chicos hacen deporte.

Además, el magistrado ordenó allanar las propiedades y la oficina del empresario y secuestrarle las computadoras y los celulares. Y en dos teléfonos los peritos hallaron tres imágenes clave: un chico duchándose y otro en calzoncillos frente a una cama, como cambiándose.

Dos de esas fotos fueron reconocidas por uno de los denunciantes y por sus padres. Todos los chicos pasaron por cámara Gesell y ahora el juez tiene 10 días para definir la situación procesal de Porcel.