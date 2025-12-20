El duro comunicado del colegio sobre el caso de Marcelo Porcel tras las denuncias por abuso
Las autoridades de la institución educativa Palermo Chico informaron que la familia fue desvinculada de la institución. El denunciado ya no podía acercarse al establecimiento por una medida cautelar.
El colegio de Palermo Chico donde ocurrían los hechos por los que se denunció a Marcelo Porcel. (Foto: Google Street View)
La Dirección General del Colegio Palermo Chico informó que decidió desvincular de la institución a la familia del empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar de compañeros de clase de su hijo entre 2022 y 2024. La medida fue comunicada en las últimas horas a la comunidad educativa, luego de que el caso tomara estado público.
Según detallaron las autoridades del establecimiento en un comunicado, la decisión se adoptó más allá de que Porcel ya no concurría al colegio por una restricción judicial que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de las presuntas víctimas. Esa medida le impedía asistir al ingreso y egreso de los alumnos, así como a actos escolares u otras actividades institucionales.
“Queridas familias: nos dirigimos a ustedes con el objeto de reiterar las actuaciones realizadas por el Colegio frente a informaciones periodísticas recientemente publicadas, referidas a presuntos hechos que habrían involucrado a alumnos de esta institución y que habrían tenido lugar fuera del ámbito escolar”, señala el escrito difundido por la Dirección.
En ese marco, indicaron que, una vez conocida la situación, el colegio actuó de manera inmediata, activando los protocolos vigentes, dando intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y notificando a las autoridades educativas correspondientes. Finalmente, el comunicado confirmó: “La familia involucrada ya no forma parte de nuestra comunidad educativa”, y reafirmó que el cuidado integral de los alumnos es una prioridad institucional.
Al menos diez denuncias y un patrón de conductas
La causa judicial contra Porcel reúne al menos diez denuncias de compañeros del colegio de su hijo. Los testimonios, que comenzaron a acumularse desde mediados de 2024, describen un presunto patrón de conductas reiteradas durante los últimos dos o tres años en distintos lugares: el domicilio del empresario en Palermo, un departamento de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero y oficinas de su propiedad.
De acuerdo con los relatos, los encuentros eran organizados por el acusado y se caracterizaban por pedidos de absoluta discreción, con comunicaciones mayormente a través de WhatsApp. En esas reuniones, Porcel —apodado “el capitán”— habría propuesto desafíos y actividades que incluían consumo de alcohol y apuestas en línea.
Para incentivar la participación, según las denuncias, ofrecía premios como figuritas del Mundial Qatar 2022, transferencias de dinero y efectivo para apostar en plataformas digitales, incluso en casos donde alguno de los adolescentes ya presentaba problemas de ludopatía.
Investigación judicial en curso
Los denunciantes también relataron situaciones de contacto físico, exposición y registros audiovisuales de menores en contextos íntimos, además de propuestas y comentarios de tono sexual. Estos hechos motivaron allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas al empresario, donde se secuestraron computadoras y teléfonos para peritajes forenses. Los adolescentes prestaron declaración mediante cámaras Gesell, un procedimiento destinado a resguardar su integridad.
El expediente permanece bajo secreto de sumario. El fiscal solicitó la indagatoria de Porcel, aunque la incorporación de nuevas denuncias retrasó el avance del proceso, en paralelo, el empresario pidió autorización para viajar al exterior, solicitud que fue concedida al considerar que no existía riesgo de fuga ni antecedentes penales. Deberá regresar al país el próximo 5 de enero.