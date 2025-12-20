El duro comunicado del colegio sobre el caso de Marcelo Porcel tras las denuncias por abuso

N6743OIPCBDKZCGD4DDYOELDQA El duro comunicado del colegio sobre el caso de Marcelo Porcel.

Al menos diez denuncias y un patrón de conductas

La causa judicial contra Porcel reúne al menos diez denuncias de compañeros del colegio de su hijo. Los testimonios, que comenzaron a acumularse desde mediados de 2024, describen un presunto patrón de conductas reiteradas durante los últimos dos o tres años en distintos lugares: el domicilio del empresario en Palermo, un departamento de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero y oficinas de su propiedad.

De acuerdo con los relatos, los encuentros eran organizados por el acusado y se caracterizaban por pedidos de absoluta discreción, con comunicaciones mayormente a través de WhatsApp. En esas reuniones, Porcel —apodado “el capitán”— habría propuesto desafíos y actividades que incluían consumo de alcohol y apuestas en línea.

Para incentivar la participación, según las denuncias, ofrecía premios como figuritas del Mundial Qatar 2022, transferencias de dinero y efectivo para apostar en plataformas digitales, incluso en casos donde alguno de los adolescentes ya presentaba problemas de ludopatía.

Marcelo Porcel Marcelo Porcel viajó a Uruguay tras las denuncias por abuso.

Investigación judicial en curso

Los denunciantes también relataron situaciones de contacto físico, exposición y registros audiovisuales de menores en contextos íntimos, además de propuestas y comentarios de tono sexual. Estos hechos motivaron allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas al empresario, donde se secuestraron computadoras y teléfonos para peritajes forenses. Los adolescentes prestaron declaración mediante cámaras Gesell, un procedimiento destinado a resguardar su integridad.

El expediente permanece bajo secreto de sumario. El fiscal solicitó la indagatoria de Porcel, aunque la incorporación de nuevas denuncias retrasó el avance del proceso, en paralelo, el empresario pidió autorización para viajar al exterior, solicitud que fue concedida al considerar que no existía riesgo de fuga ni antecedentes penales. Deberá regresar al país el próximo 5 de enero.