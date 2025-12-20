En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Empresario
Colegio
Investigación

Piden la detención de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar de los compañeros de colegio de su hijo

La solicitud fue realizada por Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las familias denunciantes.

Piden la detención de Marcelo Porcel

Piden la detención de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar de los compañeros de colegio de su hijo

Pidieron la detención del empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar sexualmente de al menos diez compañeros de colegio de su hijo, en el barrio de Palermo.

Leé también Quién es el empresario acusado de presuntos abusos a los compañeros de colegio de su hijo
Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar los compañeros de su hijo.

La solicitud fue realizada por Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las familias denunciantes, quien destacó que los avances en la causa constituyen un “logro obtenido en soledad". En la misma línea, según replicó la agencia Noticias Argentinas, el letrado agregó: “Nosotros requerimos la indagatoria y detención el 27 de noviembre de este año”.

Según la denuncia, Porcel, de 51 años, aprovechaba la amistad entre sus hijos y sus compañeros como un “coto de caza”, al llevar a los adolescentes de 13 y 14 años a su departamento en la torre Le Park, al domicilio de su madre en Puerto Madero o a sus oficinas. En ese marco, aparentemente, allí los inducía a consumir alcohol y a participar en apuestas online.

“El fin último estaba, mediante la captación de la voluntad, en autosatisfacerse sexualmente logrando la desnudez de los menores”, apuntó el abogado.

Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado de presuntos abusos a los compañeros de colegio de su hijo

Marcelo Porcel

El nombre de Marcelo Porcel trascendió las fronteras del mundo empresarial en las últimas horas, cuando la causa por presuntos abusos a menores vinculados con el colegio al que asiste su hijo, en Palermo.

La investigación comenzó el 5 de julio de 2024 y se tramita bajo secreto de sumario en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, con la intervención de la Fiscalía Nacional N°1, liderada por Pablo Turano.

Porcel, hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, se desempeña en proyectos de agricultura, ganadería e inversiones inmobiliarias, y hasta hace pocos meses fue concesionario del shopping Oh! Buenos Aires, en Recoleta.

En la causa, el empresario enfrenta imputaciones por abuso sexual reiterado, corrupción de menores y otras conductas conexas. A pesar de las denuncias, aún no fue citado a indagatoria ni se le dictó prisión preventiva, como reclaman las familias de las víctimas.

El juez Bruniard aplicó el principio de “economía procesal” y estableció que los chicos completen primero sus declaraciones en Cámara Gesell. Esta decisión despertó cuestionamientos entre las familias.

No obstante, se dictaron medidas cautelares que incluyen la prohibición de contacto con las presuntas víctimas y sus familias, además de una restricción de acercamiento de 300 metros. Esto le impide concurrir al colegio o al club GEBA, donde los adolescentes practican deportes.

A pesar de estas limitaciones, Porcel recibió autorización judicial para viajar a Punta del Este durante diciembre de 2025 y enero de 2026, pese a los pedidos de la Defensora de Menores para restringir su movilidad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Empresario Colegio Abuso Palermo
Notas relacionadas
Los detalles de la denuncia contra el empresario acusado de presuntos abusos en Palermo
Cayó otro detenido por el triple crimen de Florencio Varela: qué rol le atribuyen
La Toretto, con prisión domiciliaria, pidió permiso para trabajar fuera de su casa: qué resolvió la Justicia

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar