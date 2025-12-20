Piden la detención de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar de los compañeros de colegio de su hijo

Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado de presuntos abusos a los compañeros de colegio de su hijo

Marcelo Porcel

El nombre de Marcelo Porcel trascendió las fronteras del mundo empresarial en las últimas horas, cuando la causa por presuntos abusos a menores vinculados con el colegio al que asiste su hijo, en Palermo.

La investigación comenzó el 5 de julio de 2024 y se tramita bajo secreto de sumario en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, con la intervención de la Fiscalía Nacional N°1, liderada por Pablo Turano.

Porcel, hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, se desempeña en proyectos de agricultura, ganadería e inversiones inmobiliarias, y hasta hace pocos meses fue concesionario del shopping Oh! Buenos Aires, en Recoleta.

En la causa, el empresario enfrenta imputaciones por abuso sexual reiterado, corrupción de menores y otras conductas conexas. A pesar de las denuncias, aún no fue citado a indagatoria ni se le dictó prisión preventiva, como reclaman las familias de las víctimas.

El juez Bruniard aplicó el principio de “economía procesal” y estableció que los chicos completen primero sus declaraciones en Cámara Gesell. Esta decisión despertó cuestionamientos entre las familias.

No obstante, se dictaron medidas cautelares que incluyen la prohibición de contacto con las presuntas víctimas y sus familias, además de una restricción de acercamiento de 300 metros. Esto le impide concurrir al colegio o al club GEBA, donde los adolescentes practican deportes.

A pesar de estas limitaciones, Porcel recibió autorización judicial para viajar a Punta del Este durante diciembre de 2025 y enero de 2026, pese a los pedidos de la Defensora de Menores para restringir su movilidad.