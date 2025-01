El horror de la nena embarazada de Saladillo: "La mamá decía que estaba gorda porque comía mucho pan"

"Tenemos entendido que también vendía droga, tiene 50 bicicletas robadas en un galpón y hacía tener relaciones a menores con animales", denunció sobre la madre de la nena que dio a luz.

Respecto a esta última acusación, detalló que la mujer "tiene también hijos varones". "Una vez fue a La Rural y dejó a un nene de 6 años, le agarró hipotermia porque estaba desvestido. Y tenemos entendido que vendía a la nena por un vaso de cerveza, la hacia tener relaciones", agregó.

"A esta mujer se le puede decir cualquier cosa menos madre, una madre tiene que proteger al hijo, no permitir que la abusen, que la droguen", aseveró la vecina. "Dicen que el director de la escuela nunca se dio cuenta, ¿cómo no se va a dar cuenta?", cuestionó.

Y denunció que "también los mandaban a pedir a los menores. Ella la entregaba a la nena por una botella de" alcohol.

Luego de conocerse esta conmocionante noticia, los vecinos de Saladillo se movilizaron a la casa donde vivía la menor para denunciar a la familia. En tanto, la fiscalía investiga a la madre y a su pareja por posible abuso sexual infantil, y la Policía Bonaerense los detuvo en las últimas horas.

madre y padrastro detenidos saladillo.avif

La situación en la que vivía la nena

La nena de 13 años vivía en una casa con su madre, su padrastro y varios hermanos varones, entre 6 y 10 años, según indicó la vecina que dialogó con A24. "Acá vivía la madre, el marido, la nena, los hermanos, no sé cuántos nenes son, más o menos cuatro", dijo.

"Primero dijeron que la casa era de familiares de ella, pero después dijeron que la habían usurpado", agregó.

Y apuntó: "El padrastro dice que no tiene nada que ver, que fue implicado, que ella lo obligaba. La menor identificó al padrastro como abusador. La madre la entregaba con muchos hombres. La misma tia estaba implicada".

"También tenemos entendido que los nenes no vivían en buenas condiciones, no tenían descarga, no tenían luz", marcó.