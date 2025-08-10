El misterio en Coghlan: una historia de película sobre el horror humano

https___thumbs.vodgc.net_1-14-Y3BjIZ1754745157542-1754746015 El boletín del joven desaparecido y asesinado en 1984.

Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando desapareció

Dijo que iba a ver a un amigo, y nunca regresó. Su madre tocó puertas que no se abrían: “fuga de hogar”, le decían en las comisarías. “Ya va a volver”, la consolaban en la justicia. Pero nunca volvió. Y el Estado, entonces bajo la sombra reciente de la dictadura, prefirió no buscar.

Diego se convirtió en una fotografía sin cuerpo, en una ausencia enquistada. Durante 41 años fue eso: un chico desparecido en plena democracia. Pero en mayo de 2025, mientras una retroexcavadora removía tierra para abrir cimientos en un terreno lindero, los restos aparecieron.

A pocos centímetros de profundidad. fragmentos de huesos (151 restos óseos), una suela, una corbata, una moneda japonesa, un reloj Casio detenido. Y de pronto, la memoria se activó con la violencia de una trompada: el jardín donde yacía Diego había pertenecido a la familia Graf.

Cristian Graf tenía entonces la misma edad que Diego. Y ambos compartían colegio. No eran íntimos, pero hablaban. Compartían la fascinación por las motos y la velocidad.

Nadie sabe con certeza qué ocurrió, en qué momento se apagó la vida de Diego ni cómo fue enterrado su cuerpo en secreto en los fondos de la casona de Coghlan.

Los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) no dejaron lugar a dudas: el joven fue asesinado. Heridas de arma blanca, signos de mutilación, intentos de ocultamiento.

Los recortes de la época.

Y sobre todo, un crimen cubierto por la tierra y el tiempo.

La familia Graf siguió viviendo allí. La madre, ahora octogenaria, dice no saber nada. La hermana, radicada en el sur del país, guarda silencio. Cristian supo transformar su vida sin levantar sospechas. Hasta ahora.

La investigación judicial no podrá culminar en condena: el delito prescribió. El paso del tiempo hizo lo suyo. La verdad histórica, la memoria, el derecho de una familia a saber quién les arrancó a su hijo deberá esperar.

La fiscalía avanza sobre las piezas que completan un rompecabezas trágico.

Al cierre de la semana, según pudo saber A24.com, se realizó un procedimiento en la Escuela Técnica 36 de Saavedra, en busca de documentos que acrediten “si existió o no algún conflicto escolar”.

La pregunta que persiste es sobre el móvil homicida.

El lugar del hallazgo del cuerpo.

¿Quién supo, quién calló, quién enterró a Diego?

Hoy, la familia Graf se encuentra en el ojo de una tormenta que no busca venganza sino justicia simbólica y social. El chalet, que ahora permanece con las persianas bajas, se convirtió en una escena de un crimen truculento.

Y mientras tanto, la foto de Diego vuelve a tener vida en los medios de comunicación. Su historia, como la de tantos desparecidos en democracia, encontró un final. No el esperado, no el justo, pero sí el verdadero.