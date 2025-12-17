El oscuro antecedente de la mujer acusada de gastar en el casino el dinero de unos egresados
Tras el escándalo que se generó en Eldorado, Misiones, nuevos datos sobre el perfil de la acusada exponen un vínculo previo con el juego que hasta ahora había pasado inadvertido.
Romina Enríquez, la mujer de 42 años que reconoció haber gastado alrededor de 17 millones de pesos en el casino en Misiones.
Luego de que tomara estado público el caso de Romina Enríquez, la mujer de 42 años acusada en Misiones de haberse gastado en el casino 17 millones de pesos reunidos por un grupo de padres para financiar la fiesta de egresados de sus hijos, en las últimas horas comenzaron a conocerse nuevos detalles que anticipaban un desenlace que nadie supo advertir.
“La verdad, no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé (la plata). Después, pensando que iba a recuperar, fui enterrándome cada vez más”, reconoció la acusada en un mensaje en el que le respondió a otra madre que le había pedido explicaciones por lo sucedido.
La consulta surgió luego de que desde el salón Pirámide, donde se iba a realizar la fiesta, advirtieran que no figuraba la cancelación de la reserva del evento previsto para el viernes pasado, lo que ponía en riesgo su realización.
En el mismo intercambio, en el que confesó lo ocurrido, Enríquez también aseguró estar tramitando un préstamo para devolver el dinero.
Enríquez, madre de una de las alumnas de la Escuela Provincial de Comercio N° 19, en la localidad de Eldorado, fue la encargada de administrar el fondo común de los aportes mensuales de las 35 familias, que durante ocho meses abonaron 60 mil pesos para la celebración.
Finalmente, la fiesta pudo realizarse el día previsto gracias al esfuerzo de los padres y a que el intendente de Eldorado, Rodrigo Durán, se ofreció como garante, lo que permitió firmar un nuevo contrato y sostener la realización del evento.
Las versiones que involucran a Romina Enríquez con el juego
Tras la escalada del caso, medios locales brindaron detalles acerca de la mujer que ahora afronta una denuncia penal presentada por los padres que se vieron afectados con el desembolso económico. Según Misiones Online, Enríquez se desempeñaría como administradora del blog CasinoTopsOnline, un sitio en el que durante más de cinco años publicó artículos sobre la industria del juego, estrategias de apuestas y análisis del sector.
Incluso, en su perfil, ella misma se definía como una “apasionada del juego” y una “referente en el análisis de tendencias, novedades y la historia del sector”, con el objetivo de brindar información “precisa y actualizada” a sus lectores.
El blog, actualizado hasta mayo de 2023, estaría vinculado al dominio 1xbetar2.com, que se presenta como representante oficial de la marca 1xBet en Argentina. Según la información disponible en el sitio, la empresa tendría sede en Limassol, Chipre, y contaría con licencia de juego en Curazao. Allí se promocionan apuestas deportivas y juegos de casino, como tragamonedas, mesas y crupier en vivo.