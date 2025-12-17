El oscuro antecedente de la mujer acusada de gastar en el casino el dinero de unos egresados

Enríquez, madre de una de las alumnas de la Escuela Provincial de Comercio N° 19, en la localidad de Eldorado, fue la encargada de administrar el fondo común de los aportes mensuales de las 35 familias, que durante ocho meses abonaron 60 mil pesos para la celebración.

Finalmente, la fiesta pudo realizarse el día previsto gracias al esfuerzo de los padres y a que el intendente de Eldorado, Rodrigo Durán, se ofreció como garante, lo que permitió firmar un nuevo contrato y sostener la realización del evento.

Las versiones que involucran a Romina Enríquez con el juego

enriquez

Tras la escalada del caso, medios locales brindaron detalles acerca de la mujer que ahora afronta una denuncia penal presentada por los padres que se vieron afectados con el desembolso económico. Según Misiones Online, Enríquez se desempeñaría como administradora del blog CasinoTopsOnline, un sitio en el que durante más de cinco años publicó artículos sobre la industria del juego, estrategias de apuestas y análisis del sector.

Incluso, en su perfil, ella misma se definía como una “apasionada del juego” y una “referente en el análisis de tendencias, novedades y la historia del sector”, con el objetivo de brindar información “precisa y actualizada” a sus lectores.

El blog, actualizado hasta mayo de 2023, estaría vinculado al dominio 1xbetar2.com, que se presenta como representante oficial de la marca 1xBet en Argentina. Según la información disponible en el sitio, la empresa tendría sede en Limassol, Chipre, y contaría con licencia de juego en Curazao. Allí se promocionan apuestas deportivas y juegos de casino, como tragamonedas, mesas y crupier en vivo.