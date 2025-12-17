Primero una pareja de jubilados y ahora una mujer policía, ¿qué está pasando en Chubut?

Sin señal de telefonía móvil y sin asistencia inmediata, ambas decidieron permanecer dentro del auto durante la noche, aguardando que al amanecer pudieran resolver la situación. Sin embargo, con el paso de las horas y ante la falta de contacto, resolvieron abandonar el rodado y caminar por la zona en busca de una elevación que les permitiera captar señal para pedir ayuda.

La tormenta que lo cambió todo

Desaparecida en Chubut 1 La oficial viajaba junto a otra empleada policial rumbo a un yacimiento petrolero, donde debían cumplir un servicio adicional.

Ese intento de búsqueda de auxilio terminó en tragedia. La compañera de San Martín relató que una tormenta de viento y arena se desató de manera repentina, reduciendo la visibilidad a niveles casi nulos. En medio de esa situación, las dos mujeres se separaron.

La fuerza del viento, la arena suspendida en el aire y la ausencia de referencias claras hicieron imposible seguir el rastro. La compañera de María José decidió regresar al vehículo, con la expectativa de reencontrarse allí o de retomar la búsqueda más tarde en mejores condiciones.

El reencuentro nunca ocurrió.

De la incertidumbre al operativo de búsqueda

Tras pasar la noche sin novedades, la situación comenzó a adquirir un cariz desesperante. Al regresar a Sarmiento sin noticias de su compañera, se realizó la denuncia formal de desaparición, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas, establecido por la Instrucción 007/12 de la Procuración General.

Desde ese momento, el operativo creció de manera exponencial. Las tareas de rastrillaje involucran a numerosas fuerzas y organismos: Policía de Chubut, Policía Federal Argentina, Bomberos Voluntarios de Trelew, la División Búsqueda de Personas, la Sección Canes de Comodoro Rivadavia y Trelew, personal montado, motos, cuatriciclos, camionetas, caballos, drones y aeronaves.

Hasta el momento, no se hallaron rastros concluyentes que permitan dar con el paradero de la joven.

Mientras continúa el operativo, las autoridades difundieron la descripción física de María José San Martín para facilitar cualquier aporte de información: mide 1,60 metros, es de contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello largo, lacio y castaño.

Se solicita especialmente la colaboración de pescadores, puesteros, trabajadores rurales y personas que hayan transitado la zona en los últimos días. Cualquier dato puede ser aportado a través del 101 o en la comisaría más cercana.

Una búsqueda sin indicios de delito

Desde el Ministerio Público Fiscal fueron categóricos en un punto clave: la causa se mantiene caratulada como “búsqueda de persona”. Según remarcaron oficialmente, no existen indicios de criminalidad en el hecho hasta el momento.

“No se encontraron signos que permitan inferir la comisión de un delito”, señalaron fuentes judiciales, aunque aclararon que la investigación se mantiene abierta y en permanente evaluación.

La Fiscalía mantiene contacto constante con la familia de María José, a quienes se les informa cada avance del operativo, en un contexto de profunda angustia e incertidumbre.

El territorio: un enemigo silencioso

Quienes conocen la zona del Colhué Huapi coinciden en un diagnóstico: el territorio es extremadamente peligroso para quien no logra orientarse a tiempo. La falta de señalización, la arena que borra las huellas, el viento constante y la ausencia total de señal de celular convierten cualquier contratiempo en una situación crítica.

“Es fácil perderse y muy difícil pedir ayuda”, repiten los rescatistas que participan del operativo. En ese escenario, cada hora cuenta.

Jubilados desaparecidos: un antecedente que agrava la preocupación

Jubilados desaparecidos en Chubut Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, una pareja de jubilados, desapareció el 11 de octubre. (Foto: archivo)

La desaparición de María José San Martín ocurre en un contexto especialmente sensible para Chubut. A unos 165 kilómetros de distancia, continúa activa la búsqueda de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, una pareja de jubilados desaparecida desde el 11 de octubre.

Seis días después de su desaparición, la Policía encontró la camioneta en la que viajaban, cerrada, sin ocupantes y con todos los objetos personales en su interior. El hallazgo se produjo en el Zanjón de Visser, una zona aislada cercana a la costa y a pocos kilómetros de la Ruta 3.

Pese a múltiples rastrillajes, no hubo resultados concluyentes. En los últimos días, el Gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad de Chubut ofrecieron una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno para quien aporte datos útiles.

Entre las pistas analizadas figura el hallazgo de una fogata apagada, que pudo haber sido encendida como señal de auxilio o para protegerse del frío.

Dos casos, una misma inquietud

Aunque las autoridades descartan por ahora una conexión directa entre ambos episodios, la seguidilla de desapariciones en zonas rurales y de difícil acceso genera inquietud. En ambos casos, el patrón se repite: vehículos inmovilizados, territorios hostiles, ausencia de señal y personas que salen a buscar ayuda y nunca regresan.