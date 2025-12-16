Tenía $17 millones para pagar la fiesta de egresados y los usó en el casino: la insólita justificación
Una mujer fue denunciada penalmente tras quedarse con esa suma recaudada para la fiesta de egresados de una escuela secundaria.
Una mujer fue denunciada penalmente tras quedarse con 17 millones de pesos recaudados para la fiesta de egresados de una escuela secundaria.
El nombre de Romina Enriquez, de 42 años, se encuentra por estas horas en boca de todos en la localidad de Eldorado, Misiones. La mujer fue denunciada penalmente por padres de alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N° 19, luego de que reconociera haberse quedado con 17 millones de pesos que habían sido reunidos a lo largo del año para afrontar los gastos de la fiesta de egresados.
La situación quedó al descubierto el viernes pasado, cuando los padres fueron contactados desde el salón Pirámide, ubicado en el kilómetro 11, donde estaba prevista la fiesta para ese día. Desde allí les advirtieron que no se había registrado la cancelación de la reserva, por lo que el evento debía suspenderse. Hasta ese momento, las familias estaban convencidas de que el salón, el catering, el DJ, el servicio de sonido y el fotógrafo ya habían sido contratados.
Enriquez, madre de una de las alumnas, era la encargada de administrar el fondo común de los aportes mensuales de las 35 familias. Al momento de ser rastreada para que de alguna explicación, la mujer dejó de responder llamadas y mensajes. Más tarde, a través de un texto enviado por WhatsApp, admitió que el dinero ya no estaba disponible y explicó que lo había utilizado en apuestas.
“La verdad, no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé (la plata) y después, pensando que iba a recuperar, fui enterrando cada vez más”, escribió la mujer, quien en mensajes posteriores aseguró estar tramitando un préstamo para devolver el dinero.
“Hemos sido estafados lamentablemente, porque nos llamaron del salón para decirnos que no se había abonado nada de la recepción. No podíamos creerlo: durante ocho meses cada familia abonó más de 60 mil pesos por mes y esta mujer, nunca pagó nada”, indicó Ramón Valentín Mercado, uno de los padres, a Canal 9 Norte Misionero.
“No tuvo compasión de su hija, de nosotros menos”, agregó luego el hombre a Misiones Online.
Ante lo sucedido, las familias se reunieron para definir cómo seguir y resolvieron no suspender la fiesta. Cada grupo familiar llevó comida para compartir, mientras que la institución educativa colaboró con pizzas y empanadas para quienes no podían afrontar un nuevo gasto.
En ese contexto, el intendente de Eldorado, Rodrigo Durán, también intervino y se ofreció como garante, lo que permitió firmar un nuevo contrato y sostener la realización del evento, que finalmente se llevó a cabo ese mismo día.
Pese a la indignación generalizada, los estudiantes resolvieron que la hija de Enriquez participara de la recepción.
Desde la Policía de Misiones confirmaron que hasta el momento se radicó una denuncia formal y que la mujer, quien trabaja como enfermera en el Hospital SAMIC de Eldorado, aún no fue localizada. Los padres anticiparon que avanzarán con una presentación judicial conjunta, mientras familiares de Enriquez se comprometieron a realizar aportes para intentar reducir la deuda millonaria.