Quién era Matías Di Paolo, el bombero que murió tras haber sido atropellado

El golpe fue tan violento que uno de los bomberos falleció en el lugar, mientras que otros tres fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud, con heridas graves y pronóstico reservado. La escena posterior fue desoladora: cascos, guantes, equipos de protección yacían esparcidos sobre el asfalto, mezclados con sirenas, gritos de desesperación y el intento desesperado de los compañeros por asistir a los heridos.

Personal policial, ambulancias del SAME y otras dotaciones de bomberos acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia y asegurar la zona. El tránsito fue interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.

Quién era Matías Di Paolo, el bombero fallecido

Horas después del siniestro, los investigadores lograron confirmar la identidad de la víctima fatal. Se trataba de Matías Di Paolo, un joven oriundo de Villa Bosch, que se desempeñaba como bombero voluntario en el partido de 3 de Febrero desde hacía poco más de dos años.

Matías tenía apenas unos años dentro de la institución, pero había logrado ganarse el respeto, el cariño y la admiración de sus compañeros. En el cuartel lo conocían como “Dipa”, un apodo que se repetía tanto entre colegas como entre amigos y familiares.

Hincha apasionado de Boca Juniors, Matías también era un enamorado de su vocación. En sus redes sociales solía compartir imágenes de los operativos, entrenamientos y guardias, siempre con una sonrisa y con el orgullo visible de llevar el uniforme de bombero.

En marzo de este año, había realizado una publicación que hoy cobra un significado profundamente conmovedor. Junto a una serie de fotografías en las que se lo veía con su indumentaria de trabajo, escribió: “Dos años viviendo una de las cosas más lindas de mi vida”. Esa frase, que reflejaba su compromiso y amor por el servicio, se multiplicó en las últimas horas como símbolo de despedida y homenaje.

Una vocación marcada por el servicio y el sacrificio

Quienes compartieron guardias con Matías coinciden en que se trataba de un joven solidario, predispuesto y siempre dispuesto a ayudar. No dudaba en extender su turno si la situación lo requería, ni en acudir a una emergencia fuera de horario.

El rol del bombero voluntario implica exposición constante al riesgo, largas horas de entrenamiento no remunerado y una entrega absoluta al prójimo. Matías había asumido ese compromiso con convicción, consciente de que cada salida podía implicar un peligro, pero convencido de que ayudar a los demás valía cualquier sacrificio.

Su muerte vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad en las que trabajan los bomberos, especialmente cuando deben intervenir en zonas de alto tránsito vehicular, rutas y accesos donde el riesgo de accidentes es permanente.

El comunicado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero

Tras conocerse la trágica noticia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero difundió un sentido comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresaron el dolor por la pérdida de uno de sus integrantes.

“Tus amigos, tu familia y tus camaradas te despedimos con dolor, reconociendo tu sacrificio y dedicación al servicio”, señalaron en el mensaje, que fue acompañado por una imagen en señal de duelo y respeto.

El texto destacó el compromiso de Matías con la institución y su entrega permanente, al tiempo que transmitió condolencias a la familia y pidió acompañamiento para los bomberos heridos, que continúan internados.

El homenaje de los Bomberos Voluntarios de General San Martín

La muerte de Matías Di Paolo trascendió rápidamente los límites de su cuartel. Desde distintas dependencias de bomberos de la región comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo, solidaridad y despedida.

Entre ellos, se destacó el publicado en la cuenta oficial de Facebook de los Bomberos Voluntarios de General San Martín, quienes también expresaron su pesar por lo ocurrido.

“Queremos expresar nuestro profundo dolor y condolencias por el fallecimiento del Bombero Matías Di Paolo, numerario del destacamento de El Palomar perteneciente a Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero, caído en cumplimiento del deber”, manifestaron.

El mensaje fue acompañado por decenas de comentarios de colegas, vecinos y ciudadanos que agradecieron la labor de los bomberos y reclamaron mayores medidas de protección y conciencia vial.

Investigación en curso y reclamos por mayor seguridad

Mientras la comunidad despide a Matías y acompaña a los heridos, la Justicia avanza con la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello. Se intenta determinar cómo ocurrió el impacto, si el conductor del vehículo respetó las señales de advertencia y cuál era su estado al momento del hecho.

El caso volvió a encender las alarmas sobre la falta de señalización adecuada en zonas de emergencia, la velocidad excesiva y la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad cuando los bomberos trabajan en rutas y avenidas.

Desde distintos sectores se insiste en que no se trató de un accidente más, sino de una tragedia evitable que expuso, una vez más, los riesgos que asumen quienes arriesgan su vida para proteger a los demás.

Una comunidad de luto

El Palomar amaneció con banderas a media asta, sirenas en señal de homenaje y un silencio cargado de tristeza. Vecinos, instituciones y organizaciones sociales se sumaron al dolor colectivo, recordando a Matías Di Paolo como un joven que eligió servir, ayudar y proteger.

Su nombre se suma ahora a la lista de bomberos caídos en cumplimiento del deber, dejando un legado de compromiso, vocación y valentía que sus compañeros prometen honrar en cada salida.