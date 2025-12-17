Furia en la calle: un conductor roció con gas pimienta a un motociclista que le destrozó el auto a golpes
El violento cruce ocurrió en plena vía pública, incluyó amenazas y golpes, y toda la secuencia quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales.
Un nuevo episodio de violencia vial quedó registrado en video y generó preocupación en la Ciudad de Buenos Aires. Ocurrió en el barrio porteño de Balvanera, donde un motociclista protagonizó una agresiva pelea de tránsito con el conductor de un automóvil, a quien amenazó y golpeó reiteradamente el vehículo con su casco, mientras que el automovilista respondió rociándolo con gas pimienta para intentar defenderse.
El hecho, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se produjo en una esquina con semáforo, donde ambos vehículos quedaron detenidos tras una discusión previa.
Según relataron testigos, el conflicto se inició minutos antes cuando el motociclista rompió de una patada el espejo retrovisor del auto durante una maniobra en la vía pública.
A partir de ese momento, la situación escaló de manera violenta. En medio de los gritos y los insultos, el conductor del automóvil habría utilizado gas pimienta para repeler al motociclista, lo que desató aún más la furia del hombre que circulaba en la moto.
Las imágenes difundidas muestran cómo, al detenerse en un semáforo, el motociclista se baja del rodado y comienza a golpear el auto con su casco en reiteradas oportunidades, mientras lanza amenazas y provocaciones. El automovilista, desde el interior del vehículo, vuelve a arrojar gas pimienta por la ventanilla con la intención de alejarlo y evitar que el ataque continúe.
El episodio no dejó heridos de gravedad, aunque generó una fuerte alarma entre los peatones y conductores que presenciaron la escena. Hasta el momento, no trascendió si hubo intervención policial posterior ni si alguno de los involucrados realizó una denuncia formal.
Otro caso: batalla campal en un partido de fútbol infantil
Una pelea entre adultos marcó el cierre de la semifinal de la Copa de Oro de fútbol infantil disputada en el Club Villa Pellerano, en Lanús, y derivó en la expulsión de dos equipos del certamen. El partido, organizado por la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI), había enfrentado a chicos de seis años de los clubes 1° de Mayo y Villa Heredia en una cancha neutral, pero el clima de tensión se desbordó pocos minutos después del final del encuentro, ante la mirada de los propios jugadores.
La violencia comenzó cuando los padres ingresaron al campo de juego y se produjeron empujones y golpes entre varios adultos. Las imágenes registradas en videos muestran escenas de caos mientras los niños eran retirados apresuradamente hacia los vestuarios, algunos entre lágrimas. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el conflicto se habría iniciado por “un gesto de provocación” atribuido a uno de los directores técnicos, lo que desató la reacción de personas ubicadas en la tribuna.