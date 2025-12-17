Furia en la calle: un conductor roció con gas pimienta a un motociclista que le destrozó el auto a golpes

Las imágenes difundidas muestran cómo, al detenerse en un semáforo, el motociclista se baja del rodado y comienza a golpear el auto con su casco en reiteradas oportunidades, mientras lanza amenazas y provocaciones. El automovilista, desde el interior del vehículo, vuelve a arrojar gas pimienta por la ventanilla con la intención de alejarlo y evitar que el ataque continúe.

El episodio no dejó heridos de gravedad, aunque generó una fuerte alarma entre los peatones y conductores que presenciaron la escena. Hasta el momento, no trascendió si hubo intervención policial posterior ni si alguno de los involucrados realizó una denuncia formal.

Otro caso: batalla campal en un partido de fútbol infantil

Una pelea entre adultos marcó el cierre de la semifinal de la Copa de Oro de fútbol infantil disputada en el Club Villa Pellerano, en Lanús, y derivó en la expulsión de dos equipos del certamen. El partido, organizado por la Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI), había enfrentado a chicos de seis años de los clubes 1° de Mayo y Villa Heredia en una cancha neutral, pero el clima de tensión se desbordó pocos minutos después del final del encuentro, ante la mirada de los propios jugadores.

La violencia comenzó cuando los padres ingresaron al campo de juego y se produjeron empujones y golpes entre varios adultos. Las imágenes registradas en videos muestran escenas de caos mientras los niños eran retirados apresuradamente hacia los vestuarios, algunos entre lágrimas. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el conflicto se habría iniciado por “un gesto de provocación” atribuido a uno de los directores técnicos, lo que desató la reacción de personas ubicadas en la tribuna.