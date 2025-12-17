ALERTA de ANSES: qué pasará con la Tarjeta Alimentar en ENERO 2026
El inicio de 2026 llega con suba para la AUH. El monto actualizado, el pago mensual real y los extras que se acreditan junto a la prestación.
ALERTA de ANSES: qué pasará con la Tarjeta Alimentar en ENERO 2026
El comienzo de 2026 llega con una nueva actualización para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Tal como establece el Decreto 274/2024, los montos de las prestaciones sociales se ajustan de manera mensual con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el cálculo toma como referencia la inflación de noviembre, que impacta directamente en los haberes que se cobran en enero.
El mecanismo de actualización busca que las asignaciones no pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios y alcanza a millones de familias que dependen de los pagos de ANSES.
Aumento confirmado para la AUH en enero de 2026
Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la AUH tendrá en enero un aumento del 2,5%. El incremento no solo alcanza a esta prestación, sino también a jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y otras Asignaciones Familiares (SUAF).
De esta manera, el monto bruto de la AUH pasa de $122.467 a $125.528. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% del total, que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH. Por ese motivo, el pago mensual efectivo que reciben los titulares será de $100.362.
AUH por discapacidad: cuánto se cobra en enero
En el caso de la AUH por discapacidad, el aumento también impacta en el haber bruto. A partir de enero de 2026, el monto asciende a $408.824, frente a los $398.853 que se cobraron en diciembre.
Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene las mismas condiciones de pago, con el depósito mensual del 80% y la retención del 20% restante, que se liquida una vez presentada la documentación obligatoria.
Tarjeta Alimentar: qué pasa con los montos en 2026
Junto con el pago de la AUH, ANSES acreditará en enero los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Desarrollo Social y que tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.
Si bien las prestaciones de ANSES reciben el aumento del 2,5%, el Gobierno no confirmó una actualización en los valores de la Tarjeta Alimentar, por lo que, al menos por el momento, los montos se mantendrán sin cambios durante enero de 2026.
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar en enero
Los importes del programa varían según la cantidad de hijos en el grupo familiar y continúan pagándose con los siguientes valores:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos montos se acreditan de forma automática junto con la AUH o la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
El beneficio alcanza a los siguientes grupos:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad.
Embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Calendario de pagos AUH enero 2026
ANSES confirmó que los pagos de la AUH comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, según la terminación del DNI: