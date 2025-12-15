En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Gran Hermano
Romina Uhrig
Preocupación

Se quedó sin nada: el devastador descargo de Romina Uhrig luego de perderlo que más quería

Del amor del público y sentirse una elegida, al silencio total: el presente más duro de Romina Uhrig. Mirala.

Se quedó sin nada: el devastador descargo de Romina Uhrig luego de perderlo que más quería

Romina Uhrig atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que salió de Gran Hermano. Lejos de las cámaras, sin propuestas laborales en los medios y con un fuerte descargo público, la ex participante decidió contar el profundo dolor que siente tras quedarse sin trabajo y cómo, según ella, una imagen negativa construida desde afuera terminó afectando su carrera.

Leé también Dos figuras confirmaron su participación en Gran Hermano: Generación Dorada
Dos figuras confirmaron su participación en Gran Hermano: Generación Dorada

En un relato crudo, Romina aseguró que tenía un futuro prometedor, apenas salió del reality, pero que todo se desmoronó en pocos meses.

Yo era una de las personas que iba a trabajar muy bien afuera. Había muchas marcas y a mí se me empiezan a caer muchas marcas con toda la fama de m... que me hicieron”, expresó, visiblemente quebrada.

La ex GH sostuvo que durante más de cinco meses sufrió ataques constantes desde distintos frentes:Con todas las cosas de m... que me inventaron, con todo el daño que me causaron… lograron su objetivo, que era que no crezca, ponerme palos en la rueda, que se me caiga mucho trabajo”.

Romina también fue contundente al contar su presente laboral: Si vos me decís de los medios, no, no estoy trabajando de los medios. Aproveché ese momento en ahorrar algo y en poder ir haciendo mi emprendimiento, pero de los medios no nada, chicos, nada”.

Más allá de lo económico, lo que más la golpeó fue lo emocional. Según contó, muchas de las acusaciones públicas tocaron heridas profundas de su infancia. “A mí, lamentablemente, me trataron de algo muy feo que yo padecí muy chiquita… que era chorra”, dijo, antes de relatar un episodio traumático que vivió cuando tenía apenas ocho años.

Para Romina, revivir esas acusaciones tras salir del reality fue devastador: “Para mí salir de Gran Hermano y que me digan eso y que me digan otras cosas… fue muy feo”.

En ese contexto, dejó un mensaje directo para quienes opinan sin medir consecuencias: “ Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de alguien, porque vos no sabés por dónde pasó esa persona, vos no sabés qué le pesa”.

Finalmente, adelantó que parte de todo este dolor quedará reflejado en un proyecto personal: “Mi libro va a hablar un poco de eso y de muchas otras cosas”.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano Romina Uhrig
Notas relacionadas
Las impactantes fotos de Thiago Medina de las cicatrices en su cuerpo tras la larga y riesgosa operación
Camilota reaccionó ante las acusaciones de usar la plata donada para su hermano Thiago Medina: "Duele"
El angustiante momento de una ex Gran Hermano que no puede pagar el alquiler: "Salgo a..."

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar