Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y qué decía la carta junto a su cuerpo

Toda la información recabada fue puesta a disposición de la jueza Arroyo Salgado. De acuerdo a las primeras pericias, el disparo que provocó la muerte habría sido efectuado con un fusil FAL, arma que se encontraba junto al cuerpo.

Según los informes oficiales, el cadáver fue hallado “dentro de uno de los puestos internos” de la Quinta. De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes en ese marco, intervino la DUOF San Isidro de la PFA, que realizó las primeras actuaciones junto con el área de Seguridad Presidencial.

El móvil, la autopsia y las dudas del caso

La autopsia será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El móvil de traslado permanecía en el lugar poco después del mediodía y el traslado del cuerpo estaba previsto para las horas siguientes.

En paralelo, el presidente Javier Milei tenía agendada para este martes una audiencia formal con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada. El encuentro se mantuvo sin modificaciones pese al hecho ocurrido en la Quinta de Olivos.

Cabe recordar que en junio de este año la residencia presidencial fue escenario de un operativo por una amenaza de bomba realizada a través de un llamado al 911. La investigación, también encabezada por Arroyo Salgado, determinó luego que no había explosivos en el lugar.