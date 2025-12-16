Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y qué decía la carta junto a su cuerpo
El joven de 21 años, oriundo de Misiones, se habría quitado la vida dentro del perímetro de la residencia presidencial. La causa está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y qué dice la carta junto a su cuerpo.
Un soldado del Ejército Argentino de 21 años, identificado como R.A.G., fue hallado muerto este martes dentro del perímetro de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad. El joven presentaba un disparo en la cabeza y, de inmediato, la jueza Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en la zona, ordenó una investigación a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y se hizo presente en el lugar.
Minutos antes del mediodía, la magistrada ingresó al predio junto a personal de Casa Militar, responsable de la custodia interna de la residencia presidencial. En el lugar trabajó la División Homicidios de la PFA, aunque la principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un suicidio.
Según confirmaron fuentes del caso, junto al cuerpo fue hallada una carta, presuntamente escrita por el propio soldado, dirigida a sus camaradas y a su familia. De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el escrito hacía referencia a una importante deuda económica.
Quién era el soldado fallecido
El soldado hallado sin vida era oriundo de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su perfil crediticio registra deudas de distinta antigüedad por casi dos millones de pesos con bancos y entidades financieras. El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército, mientras que la Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia.
Toda la información recabada fue puesta a disposición de la jueza Arroyo Salgado. De acuerdo a las primeras pericias, el disparo que provocó la muerte habría sido efectuado con un fusil FAL, arma que se encontraba junto al cuerpo.
Según los informes oficiales, el cadáver fue hallado “dentro de uno de los puestos internos” de la Quinta. De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes en ese marco, intervino la DUOF San Isidro de la PFA, que realizó las primeras actuaciones junto con el área de Seguridad Presidencial.
El móvil, la autopsia y las dudas del caso
La autopsia será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El móvil de traslado permanecía en el lugar poco después del mediodía y el traslado del cuerpo estaba previsto para las horas siguientes.
En paralelo, el presidente Javier Milei tenía agendada para este martes una audiencia formal con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada. El encuentro se mantuvo sin modificaciones pese al hecho ocurrido en la Quinta de Olivos.
Cabe recordar que en junio de este año la residencia presidencial fue escenario de un operativo por una amenaza de bomba realizada a través de un llamado al 911. La investigación, también encabezada por Arroyo Salgado, determinó luego que no había explosivos en el lugar.