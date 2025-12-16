Trágico llamado al 911: quién era el bombero que murió atropellado mientras combatía un incendio

“Dipa”, como lo llamaban sus amigos, familiares y compañeros, era conocido por su pasión por el oficio, su predisposición permanente para colaborar y su fuerte sentido del compañerismo. Fanático de Boca Juniors, solía compartir en sus redes sociales imágenes de su vida cotidiana, combinando momentos personales con fotos del cuartel, las guardias y las intervenciones en las que participaba.

En marzo de este año, Matías había publicado un mensaje que, tras su muerte, adquirió una carga emocional especial. “Dos años viviendo una de las cosas más lindas de mi vida”, escribió junto a imágenes en las que se lo veía con el uniforme de bombero. Para quienes lo conocían, esa frase resumía con precisión el orgullo que sentía por formar parte del cuerpo y por la tarea que realizaba.

Un bombero voluntario, una elección de vida

Quienes compartieron guardias con él lo describen como alguien siempre dispuesto a salir, sin importar la hora ni las condiciones. “Tenía una energía especial. Nunca decía que no”, relataron compañeros del cuartel, todavía conmocionados por la pérdida. Para muchos, Matías representaba a una nueva generación de bomberos voluntarios, jóvenes que eligen ponerse al frente de emergencias sin esperar nada a cambio, más allá del compromiso con la comunidad.

El homenaje de los cuarteles a Matías Di Paolo

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales de distintos cuerpos de bomberos se llenaron de mensajes de despedida.

Desde la cuenta oficial de Instagram de los Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero publicaron un comunicado breve pero contundente: “Tus amigos, tu familia y tus camaradas te despedimos con dolor, reconociendo tu sacrificio y dedicación al servicio”.

El mensaje fue acompañado por imágenes institucionales y símbolos de luto, que rápidamente comenzaron a replicarse en otros cuarteles de la provincia.

Bomberos General Pacheco por Matías Di Paolo

Desde Bomberos Voluntarios de General San Martín también expresaron su pesar a través de Facebook: “Queremos expresar nuestro profundo dolor y condolencias por el fallecimiento del Bombero Matías Di Paolo, numerario del destacamento de El Palomar, caído en cumplimiento del deber”.

En el cierre del comunicado, agregaron: “Acompañamos en este difícil momento a familiares, compañeros y amigos. QEPD. Acompañamos a nuestra institución hermana en su dolor”.

La noche del accidente: un llamado al 911 que terminó en tragedia

El incendio que motivó la intervención había sido reportado a través de un llamado al 911. Se trataba de un foco ígneo en un basural ubicado al costado de la avenida Bernabé Márquez, una zona con escasa iluminación y tránsito constante, incluso en horario nocturno.

Una dotación se desplazó hasta el lugar a bordo de un camión cisterna para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera. Según las primeras reconstrucciones, los bomberos trabajaban sobre la banquina, en un sector donde el alumbrado público no funcionaba correctamente.

Fue en ese contexto que un Volkswagen Vento, conducido por un hombre de 54 años, irrumpió en la escena y arrolló a cuatro bomberos. El impacto fue violento y tomó por sorpresa a los voluntarios, que no tuvieron margen de reacción.

Tras el choque, se activó un operativo de emergencia. Personal del SAME, efectivos policiales y ambulancias acudieron rápidamente al lugar. Los cuatro bomberos fueron trasladados de urgencia a distintos centros de salud.

Matías Di Paolo ingresó en estado crítico, con graves heridas en la cabeza. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después, confirmándose así la primera víctima fatal del episodio.

Los otros tres bomberos permanecen internados con pronóstico reservado. Según informó el Ministerio de Salud bonaerense, uno de ellos sufrió una fractura expuesta y fue derivado al Hospital Güemes de Haedo. Otra de las víctimas, una mujer, presentó un politraumatismo y fue trasladada al Hospital Bocalandro, mientras que una tercera bombera sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha y recibe atención médica en el Hospital Carrillo.

Investigación en curso

El conductor del vehículo fue identificado como C. C., de 54 años. En el lugar del hecho se le practicó un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. No obstante, la Justicia avanza con una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

El hombre quedó imputado por el delito de homicidio culposo, mientras se realizan pericias accidentológicas para establecer la velocidad del vehículo, las condiciones de visibilidad, el estado de la calzada y la señalización existente en el área donde trabajaban los bomberos.