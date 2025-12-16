Desapareció de la televisión y reapareció en el aire: el nuevo camino de Anabel Ascar

Para poder estudiar locución y periodismo, volvió al cabotaje: cursaba por la mañana y volaba por la tarde y los fines de semana. Una rutina extenuante que hoy cobra otro significado. Porque ese pasado, lejos de quedar archivado, volvió a latir con fuerza.

Anabela no solo es conductora: también es traductora de inglés y técnica en turismo. Desde 1994 se dedicó de lleno a la conducción televisiva, pero ahora decidió reinventarse una vez más. Hoy volvió a ser TCP, especializada en aviación ejecutiva, un segmento tan exigente como exclusivo.

image

El dato no pasó desapercibido en el ambiente aeronáutico ni en el mediático. A eso se suma su participación en “Cometa Galley”, el streaming de tripulantes que muy pronto desembarcará en YouTube y que promete mostrar un costado poco conocido de la vida en el aire.

Lejos de la nostalgia, Anabela redobla la apuesta: se sigue formando, se prepara para nuevos desafíos y vuelve a demostrar que reinventarse no tiene edad. Con responsabilidad, carisma y talento, el mismo combo que la destacó en la TV, pero ahora a miles de metros de altura.

Mientras muchos se preguntan si este regreso es definitivo, si habrá una vuelta a los medios o si esta nueva etapa es solo el comienzo de algo más grande, una cosa queda clara: Ascar nunca dejó de volar. Solo estaba tomando envión.