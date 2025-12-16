Desapareció de la televisión y reapareció en el aire: el nuevo camino de Anabel Ascar
Luego de años alejada de los medios, Anabela Ascar reaparece con un sorprendente nuevo -aunque viejo- amor. Mirala.
Durante años fue una cara habitual de la televisión. Su voz, su presencia y su estilo marcaron una época en el canal de noticias Crónica. Pero de un día para el otro, Anabela Ascar desapareció del radar mediático. Sin escándalos, sin despedidas rimbombantes, sin explicaciones. El silencio fue total. Hasta ahora.
En las últimas horas, comenzó a circular una información que sorprendió incluso a quienes la conocen desde hace décadas: Anabela volvió al ruedo, pero no frente a cámaras ni micrófonos. Esta vez, eligió el cielo. Literalmente.
Alejada de los medios, reapareció ligada a un “viejo amor” que nunca terminó de soltar: la aviación. Lo que pocos sabían es que antes de convertirse en conductora y periodista, Anabela había tenido una extensa y sólida carrera como tripulante de cabina en Aerolíneas Argentinas. Y ahora, contra todo pronóstico, decidió regresar a ese mundo.
Entre 1983 y 1993 voló durante diez años en la línea de bandera. Empezó en vuelos de cabotaje a bordo de los Boeing 737 y luego dio el salto a los internacionales en los imponentes Boeing 747-200. Mientras muchos soñaban con bajar del avión para instalarse en la televisión, ella hizo el camino inverso más de una vez.
Para poder estudiar locución y periodismo, volvió al cabotaje: cursaba por la mañana y volaba por la tarde y los fines de semana. Una rutina extenuante que hoy cobra otro significado. Porque ese pasado, lejos de quedar archivado, volvió a latir con fuerza.
Anabela no solo es conductora: también es traductora de inglés y técnica en turismo. Desde 1994 se dedicó de lleno a la conducción televisiva, pero ahora decidió reinventarse una vez más. Hoy volvió a ser TCP, especializada en aviación ejecutiva, un segmento tan exigente como exclusivo.
El dato no pasó desapercibido en el ambiente aeronáutico ni en el mediático. A eso se suma su participación en “Cometa Galley”, el streaming de tripulantes que muy pronto desembarcará en YouTube y que promete mostrar un costado poco conocido de la vida en el aire.
Lejos de la nostalgia, Anabela redobla la apuesta: se sigue formando, se prepara para nuevos desafíos y vuelve a demostrar que reinventarse no tiene edad. Con responsabilidad, carisma y talento, el mismo combo que la destacó en la TV, pero ahora a miles de metros de altura.
Mientras muchos se preguntan si este regreso es definitivo, si habrá una vuelta a los medios o si esta nueva etapa es solo el comienzo de algo más grande, una cosa queda clara: Ascar nunca dejó de volar. Solo estaba tomando envión.