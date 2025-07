El tremendo posteo del papá de Kim Gómez tras retirar el auto en el que mataron a su hija. 

Este viernes abrió por primera vez el vehículo desde que ocurrió la tragedia. Lo miró por dentro y se quebró. Después, escribió un conmovedor texto que publicó en Instagram. “Hoy me animé a retirar ese auto que tanto me costó en su momento y hoy ya no me importa. Ese auto rojo que se suponía iba a darles comodidad y seguridad para no andar en la calle caminando o viajando en colectivo para llegar al colegio", explicó en el posteo.