Graciela Alfano respondió a los insultos de Susana Giménez y apuntó contra Ángel de Brito: "Pensé que él era mi amigo"

“Esta mina me hartó. Son 40 años que me harta. Tengo los huevos llenos de Graciela Alfano que no existe ni va a existir en la vida. Nada. Esta divina de cuerpo, de arriba. Va todos los días al coso... No sé de qué vivirá, pero bueno. Tuvo un marido rico y por ahí le pasa algo... No sé, porque laburar no labura", sumó Susana.

La palabra de Graciela Alfano tras la furia de Susana Giménez en LAM

Y tras las declaraciones de Susana Giménez en LAM, Graciela Alfano habló con PrimiciasYa y le respondió de manera tajante a la conductora de Telefe. "Lo que dijo Susana me dio vergüenza ajena... Me pareció un desborde exagerado. Estamos hablando de un tapado de una tapa de los años 90. Me parece que no entendió", comenzó diciendo la actriz.

"Ella habla de brujerías: ¿Tiene pruebas de eso? ¿O son versiones de lo que quiere creer? Y si tengo talento con respecto a mi trabajo, bueno, ella considera que no tengo talento. ¿Te parece que a esta altura de mi vida y después de 55 años yo tenga que explicar lo que hice o lo que no hice? ¿Por qué le tendría envidia yo a ella? Yo no quiero ser Susana Giménez bajo ninguna circunstancia; me encanta ser Graciela Alfano. Es más, ella habla de mi cuerpo, que estoy muy bien físicamente; evidentemente tiene una fijación con mi figura", señaló Alfano.

"De mi lado no hay absolutamente nada; de hecho, yo he ido al programa muchas veces, como bien lo dice ella. No entiendo por qué sale con esto. A mí me pidieron el tapado, yo lo presté gentilmente para la producción, me dijeron que lo habían usado y luego María Julia me dijo lo mismo. Es un tema menor que no puede llegar a este grado de agresividad, pero una agresividad que también tuvo con otras personas y conductores como Pergolini. Igual a mí no me afecta en nada; es una persona que está alejada de mí. Estoy con mis amigos y mi nietita ahora cenando y todos me hablan de esto. Realmente quedaron todos muy impactados con el estado de agresividad en el que estaba Susana", remarcó.

Exclusivo: Alfano molesta con @AngeldebritoOk y @elejercitodelam tras la furia de Susana con ella @primiciasyacom pic.twitter.com/F0eUHHzBnJ — Juan Pablo Godino (@juanpablogodino) July 19, 2025

Además, Graciela Alfano apuntó contra Ángel de Brito y las angelitas por la manera en la que abordaron la situación en LAM: "Yo creí que Ángel era un amigo. Lo que dijo de las brujerías últimas me parece que no tiene ninguna prueba; de Yanina Latorre no tengo nada que decir porque, pobre, todo lo que le pasa y todo el mundo le tiene miedo. Ya me parece que tiene bastante, pero me parece que en LAM fue toda una manada contra mí, que además yo entendí que ahí no tengo amigos. Yo pensé que Angel era amigo y terminó diciendo versiones de las brujerías que él las creía".

"Me pareció que giraba una agresividad horrible hacia mi persona, me faltaron el respeto absolutamente. Yo no le falto el respeto a nadie", sostuvo.

Por último, al ser consultada sobre si espera un pedido de disculpas por parte de Susana, sentencio: "Una persona que ha reaccionado con una agresividad desmedida hacia mí; la verdad, que no tengo mucho interés de tener contacto con ella".