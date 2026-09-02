El video que causa indignación: manejaba una moto con una niña sin casco y mientras tomaba una cerveza

La secuencia fue captada por una persona que se encontraba en las inmediaciones. En cuestión de horas, el video comenzó a ser compartido entre vecinos y usuarios de las redes sociales, que expresaron su preocupación por la presencia de una menor en esas condiciones.

Catamarca: una nena viajaba en moto sin casco

El aspecto que más preocupación provocó fue la presencia de la niña sobre la motocicleta. La menor se encontraba ubicada detrás de la conductora y se sostenía como podía del vehículo, sin contar con uno de los elementos básicos de seguridad exigidos para circular en motocicleta.

En las imágenes se puede advertir que ninguna de las dos personas llevaba casco.

La situación se desarrolló en plena vía pública y frente a otros vehículos. La motocicleta permaneció detenida en el cruce, aproximadamente a un metro de la senda peatonal, mientras la conductora intentaba ponerla nuevamente en funcionamiento.

Durante esos segundos, varios automóviles pasaron muy cerca.

La escena resulta particularmente riesgosa porque la mujer parecía tener dificultades para controlar el vehículo. Al mismo tiempo, debía sostener una lata de cerveza con una de sus manos mientras intentaba poner en marcha la moto.

La menor permanecía detrás de ella, aferrada a su acompañante.

La combinación de una pasajera menor de edad, la ausencia de cascos y la manipulación de una bebida alcohólica sobre la motocicleta generó un fuerte rechazo entre quienes observaron el video.

La conductora tuvo dificultades para arrancar la moto

Otro momento que quedó registrado ocurrió cuando la mujer intentó poner en marcha la motocicleta.

La conductora realizó varios intentos para hacerla arrancar mientras permanecía detenida en la intersección. La moto, sin embargo, no respondía como esperaba.

En medio de esa situación, la mujer pareció perder momentáneamente el equilibrio.

La escena se volvió todavía más llamativa porque, al no conseguir poner en movimiento el vehículo, terminó empujándolo con sus propios pies, mientras la menor continuaba sentada detrás.

Los automóviles que circulaban por la avenida pasaban a pocos centímetros de la motocicleta.

Para los vecinos que posteriormente compartieron las imágenes, ese detalle evidenció el riesgo al que estaban expuestas ambas personas, especialmente la niña, que no contaba con ningún elemento de protección visible.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial busca identificar a la mujer

El caso llegó a conocimiento de organismos vinculados con la seguridad vial. Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) indicaron que tomaron conocimiento del episodio a partir de la difusión de las imágenes.

Según trascendió, el organismo trabaja para identificar a la conductora y determinar las medidas que podrían corresponder.

La posibilidad de actuar de oficio surge a partir de la existencia del registro audiovisual, aunque la identificación de la persona involucrada resulta un paso necesario para establecer eventuales responsabilidades.

El episodio volvió a poner en discusión la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad para quienes utilizan motocicletas, especialmente cuando hay menores de edad como acompañantes.

El casco es uno de los principales elementos de protección para los motociclistas y su utilización resulta fundamental frente a cualquier caída o choque.

En este caso, además, la situación involucraba a una niña que viajaba como acompañante en una motocicleta y que no contaba con casco.

Una conducta que despertó el repudio de los vecinos

La viralización del video provocó rápidamente comentarios de usuarios de redes sociales y vecinos de Catamarca.

Muchos de los mensajes estuvieron dirigidos a cuestionar la conducta de la conductora y, especialmente, la decisión de trasladar a una menor en esas condiciones.

El reclamo central apuntó a la necesidad de reforzar los controles sobre motocicletas y detectar situaciones de conducción que puedan poner en peligro no solamente a quienes manejan, sino también a acompañantes y al resto de las personas que circulan por la vía pública.

La escena también generó preocupación porque ocurrió alrededor de las 17, es decir, en un horario de circulación cotidiana y con buena visibilidad.

No se trató de una situación registrada en una calle desierta o durante la madrugada: la mujer se encontraba en una avenida transitada y rodeada de otros vehículos.

Ese contexto incrementó la percepción de peligro entre quienes observaron posteriormente la grabación.

El antecedente de otra maniobra peligrosa en Catamarca

El episodio no fue el único caso reciente ocurrido en Catamarca que terminó generando preocupación por la conducta de motociclistas.

Días antes se había conocido otro video registrado en San Fernando del Valle de Catamarca, donde un hombre circulaba en una moto acompañado por una mujer que llevaba un bebé en brazos.

En aquella oportunidad, el conductor realizó una maniobra conocida como wheelie, que consiste en levantar la rueda delantera de la motocicleta y continuar avanzando solamente sobre la trasera.

La escena también quedó registrada en video y posteriormente se difundió en redes sociales.

El caso provocó fuertes cuestionamientos debido a que el bebé se encontraba en brazos de la acompañante mientras el motociclista realizaba la maniobra.

Además, ninguno de los ocupantes llevaba casco, de acuerdo con lo observado en las imágenes difundidas.

La situación generó todavía más repercusión por una captura de pantalla atribuida a la acompañante, en la que aparentemente se celebraba la maniobra realizada sobre la moto.

El peligro de llevar menores en motocicletas sin protección

Los dos episodios tienen un elemento en común: menores de edad involucrados en situaciones de elevado riesgo vial.

En el caso más reciente, una nena viajaba detrás de la conductora sin casco. En el episodio anterior, un bebé era trasladado en brazos mientras el conductor realizaba una maniobra riesgosa.

Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, especialistas en seguridad vial suelen insistir en la importancia de reducir al máximo los factores de riesgo cuando se transportan niños.

Una motocicleta ofrece mucha menos protección estructural que un automóvil. Ante una caída, un choque o una frenada brusca, el cuerpo de los ocupantes queda expuesto directamente al impacto.

Por eso, la utilización del casco adquiere una importancia todavía mayor cuando se trata de menores.

A esto se suma la necesidad de que el conductor pueda mantener ambas manos y toda su atención en el control del vehículo.

En el episodio ocurrido el lunes, la situación registrada mostraba precisamente lo contrario: la conductora tenía una mano ocupada con una lata mientras intentaba maniobrar la motocicleta.

Reclaman mayores controles sobre las motos

La difusión de ambos episodios reavivó también un reclamo que aparece periódicamente entre vecinos de la capital catamarqueña: el pedido de mayores controles sobre motociclistas.

Según señalaron medios locales al hacerse eco de distintos casos, determinadas conductas imprudentes serían frecuentes en algunos sectores de la ciudad, particularmente durante la noche.

Las maniobras peligrosas, la circulación sin casco y el traslado de pasajeros en condiciones inadecuadas forman parte de las situaciones que generan preocupación entre quienes transitan diariamente por las calles.

Los vecinos sostienen que los controles pueden cumplir un papel preventivo, especialmente en aquellos lugares donde se detecta una mayor concentración de motocicletas.

El objetivo no sería solamente sancionar después de que ocurra una infracción, sino evitar que una conducta imprudente termine en una tragedia.

El video volvió a poner el foco en la seguridad vial

La escena protagonizada por la mujer y la niña todavía genera repercusiones mientras las autoridades buscan determinar quién conducía la motocicleta.

El video se transformó en el principal elemento para reconstruir lo ocurrido y permitió observar detalles que difícilmente hubieran trascendido sin la grabación de un testigo.

La lata de cerveza en la mano de la conductora, la ausencia de cascos, la presencia de una menor y los vehículos circulando a corta distancia conformaron una combinación que despertó alarma.

El episodio terminó convertido en un nuevo llamado de atención sobre la responsabilidad al conducir una motocicleta, especialmente cuando se transporta a otra persona.

Mientras se intenta identificar a la mujer, el caso volvió a instalar una discusión que excede a una única infracción: la necesidad de tomar conciencia sobre los riesgos que implican determinadas conductas al volante y la importancia de proteger a los pasajeros más vulnerables.

En particular, la presencia de una niña en una motocicleta sin casco convirtió una escena que podría haber pasado inadvertida en un hecho que generó indignación, preocupación y pedidos de intervención de las autoridades.

La investigación y las eventuales actuaciones permitirán determinar qué medidas corresponden, pero la viralización del video ya tuvo un efecto inmediato: poner nuevamente en el centro de la conversación pública la seguridad vial en Catamarca y los riesgos de conducir una moto de manera imprudente.