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Paro de 48 horas en más de 27 aeropuertos del país: podría haber demoras y cancelaciones

La protesta de trabajadores de ANAC impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) afectará a varios aeropuertos del país. Los servicios esenciales quedarán exceptuados durante las horas de la medida.

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Paro en aeropuertos: habrá demoras y cancelaciones durante dos días

Paro en aeropuertos: habrá demoras y cancelaciones durante dos días
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La UTA suspendió la medida prevista en las provincias y confirmó qué pasará con el servicio. (Foto: gentileza La Voz)

La protesta es impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y se desarrollará en dos franjas horarias: de 9 a 12 horas y de 18 a 21 horas. Durante esos períodos, la atención estará limitada a los servicios considerados esenciales.

Entre los aeropuertos alcanzados por la medida se encuentran Ezeiza y Aeroparque, dos de las principales terminales aéreas del país, por lo que los pasajeros que tengan vuelos programados durante esas jornadas podrían verse afectados.

Qué vuelos estarán exceptuados durante el paro

Según lo informado por el gremio, durante las horas de la protesta se garantizarán únicamente los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos vinculados con el traslado de órganos.

El resto de las operaciones podrían sufrir modificaciones como consecuencia de la reducción de la actividad en los servicios de navegación aérea.

Desde ATE señalaron que la medida fue comunicada con anticipación y responsabilizaron al Gobierno por la falta de respuestas a los reclamos planteados por los trabajadores.

El reclamo de los trabajadores de ANAC

El conflicto está relacionado principalmente con cuestiones salariales y laborales. El sindicato sostiene que el Gobierno no cumplió con el pago de adicionales establecidos en las paritarias y que las negociaciones permanecen estancadas.

A esto se suma, según la organización gremial, un deterioro de las condiciones de trabajo y el desfinanciamiento de distintas áreas vinculadas con la actividad.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó que cualquier demora que pueda producirse durante las jornadas de protesta sea atribuida a los empleados.

El dirigente sostuvo que los salarios del sector se encuentran deteriorados y planteó la necesidad de que el Gobierno abra una instancia de diálogo para intentar destrabar el conflicto.

ATE advirtió que el conflicto puede profundizarse

Aguiar también aseguró que los trabajadores estatales perdieron alrededor del 40% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, una situación que, según el gremio, también alcanza a quienes se desempeñan en la ANAC.

En ese contexto, ATE advirtió que, si no se retoman las negociaciones y no aparecen respuestas a los reclamos, el conflicto podría continuar y profundizarse.

La medida se extenderá durante jueves y viernes en los horarios anunciados, con la excepción de las operaciones consideradas esenciales. Por eso, las autoridades y las empresas aéreas deberán adecuar la actividad de las terminales alcanzadas por la protesta.

En pocas palabras

  • Paro en aeropuertos: La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro de 48 horas en más de 27 aeropuertos del país, afectando la actividad en terminales como Ezeiza y Aeroparque.
  • Horarios y excepciones: La medida de fuerza se desarrollará de 9 a 12 y de 18 a 21 horas, exceptuando servicios esenciales como vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.
  • Motivos del reclamo: ATE denuncia el incumplimiento de adicionales salariales y el desfinanciamiento de áreas de la ANAC, advirtiendo sobre la profundización del conflicto si no hay respuestas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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