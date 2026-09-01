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Misterio en Neuquén

Un hombre apareció muerto en su departamento y un detalle sobre la puerta es clave para la investigación

Fabio Alejandro Vallejos, de 56 años, tenía golpes y laceraciones en el rostro, pero los vecinos aseguraron que no escucharon ruidos extraños.

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La empleada de limpieza encontró el cuerpo este martes alrededor de las 11 de la mañana. (Foto: gentileza LM Neuquén)

La empleada de limpieza encontró el cuerpo este martes alrededor de las 11 de la mañana. (Foto: gentileza LM Neuquén)

Un hombre de 56 años fue encontrado muerto dentro de su departamento en pleno centro de la ciudad de Neuquén y la Justicia abrió una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento. La víctima fue identificada como Fabio Alejandro Vallejos, oriundo de Mendoza, quien residía desde hacía algunos años en la capital neuquina y trabajaba para una empresa vinculada a los servicios petroleros.

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El hallazgo se produjo este martes cerca de las 11 de la mañana en un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio de Diagonal 25 de Mayo al 270.

Una mujer que realizaba tareas de limpieza ingresó a la vivienda y encontró a Vallejos recostado sobre la cama y con signos de violencia en el rostro. Según informaron fuentes policiales a La Mañana de Neuquén, el cuerpo presentaba golpes y laceraciones.

Sin embargo, los investigadores todavía deben determinar con precisión qué tipo de lesiones sufrió y si están directamente relacionadas con la causa de su muerte. Otro elemento que llamó la atención fue que los compañeros de trabajo de Vallejos habían advertido su ausencia durante la mañana.

El hombre no se había presentado a trabajar y tampoco se había comunicado con la empresa para avisar que faltaría, una situación que habría resultado inusual para quienes trabajaban con él. Tras el hallazgo del cuerpo, se dio intervención a la Fiscalía de Homicidios, encabezada por la fiscal María Eugenia Inaudi.

La víctima tenía 56 años y era de Mendoza. (Foto: gentileza LM Neuquén)

La víctima tenía 56 años y era de Mendoza. (Foto: gentileza LM Neuquén)

En el departamento trabajaron especialistas de Criminalística, Medicina Forense y efectivos de la División Homicidios de la Policía de Neuquén con el objetivo de recolectar pruebas que permitan reconstruir las últimas horas de Vallejos.

El dato de la puerta del departamento que investigan

Uno de los elementos que forman parte de la investigación está relacionado con el acceso a la vivienda. Según confirmó el comisario Llaytuqueo al medio local, la puerta del departamento no presentaba signos de haber sido forzada.

Además, los vecinos del edificio aseguraron que no habían escuchado gritos, detonaciones ni otros ruidos extraños que pudieran haberlos alertado sobre un episodio violento. Pese a estas circunstancias, los investigadores no descartan por el momento la participación de otra persona en la muerte del hombre.

La autopsia será clave para determinar cómo murió Fabio Vallejos

Una de las medidas centrales de la investigación será la autopsia al cuerpo de Vallejos, que deberá establecer la causa exacta de la muerte y determinar si las lesiones encontradas tuvieron relación con el fallecimiento.

Paralelamente, los investigadores comenzaron a analizar cámaras de seguridad de la zona para establecer si alguna persona ingresó o salió del edificio durante las horas previas al hallazgo. La Fiscalía busca reconstruir además los últimos movimientos de Vallejos y determinar cuándo fue visto o contactado por última vez.

Hasta conocer los resultados de los estudios forenses y avanzar con el análisis de las imágenes, la Justicia mantiene abiertas distintas hipótesis y no descarta que haya existido intervención de terceros.

En pocas palabras

  • Hallazgo de cuerpo: Un hombre de 56 años fue encontrado sin vida en su departamento con signos de violencia.
  • Investigación en curso: La puerta no estaba forzada y los vecinos no oyeron ruidos extraños, pero se investiga intervención de terceros.
  • Próximos pasos: La autopsia y el análisis de cámaras de seguridad serán claves para determinar la causa de muerte.
Resumen generado por Thinkindot AI
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