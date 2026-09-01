En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Jubilación
App
Inseguridad

Acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación, pidieron un auto por una app y el chofer se fue con $1,6 millones

Cuando regresaban a su casa, el conductor del auto escapó con una mochila que contenía más de $1,6 millones. El dramático momento quedó registrado por una cámara de seguridad.

Banner Seguinos en google DESK
Acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación

Acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación, pidieron un auto por una app y el chofer les robó. (Foto: captura)

Un jubilado y su nieto fueron víctimas de un impactante robo en la ciudad de Córdoba cuando regresaban de cobrar los haberes del hombre y realizar algunas compras. El sospechoso es el conductor de un vehículo solicitado mediante una aplicación de viajes, quien escapó con una mochila que contenía más de $1.600.000 en efectivo.

Leé también Escándalo con una ex Gran Hermano tras una denuncia por robo: "No puedo creer"
Escándalo con una ex Gran Hermano tras una denuncia por robo: No puedo creer

El episodio ocurrió este lunes, alrededor de las 10.30, en el barrio Villa Revol, y quedó registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes son ahora una pieza importante de la investigación para intentar identificar y detener al sospechoso.

De acuerdo con fuentes policiales, el joven había acompañado a su abuelo a cobrar la jubilación en el centro de Córdoba. Después realizaron algunas compras y solicitaron un vehículo a través de una aplicación para regresar. Sin embargo, cuando llegaron a destino, una maniobra del conductor convirtió el viaje en una pesadilla.

Las imágenes muestran el momento en el que el auto gris se detuvo y las víctimas comenzaron a bajar. El jubilado, que tiene dificultades para caminar debido a problemas en una rodilla, dejó momentáneamente una mochila con el dinero sobre el asiento trasero.

Su nieto, Misael Barzola, descendió primero para ayudarlo. Una vez que ambos estaban fuera del vehículo y las puertas se habían cerrado, el conductor arrancó y escapó rápidamente. Dentro del auto había quedado la mochila que contenía poco más de $1,6 millones correspondientes a la jubilación.

¡Pará, pará, pará!”, se escucha gritar desesperadamente al joven mientras el vehículo se aleja. “Nos dejó destrozados a mí y a mi abuelo. Él tiene problemas de rodilla y camina con dificultad. Lo acompañé a cobrar el dinero e hicimos unas compras en el centro”, contó Barzola en diálogo con Cadena 3.

El joven explicó que había bajado primero para poder asistir al jubilado. “Lo ayudé y puse las bolsas en la vereda. Mi abuelo me dio la llave y, cuando lo quiero ayudar y me doy vuelta, el Uber agarra y arranca con todo. Se llevó la mochila con la jubilación”, relató.

La cámara habría registrado una maniobra clave del conductor

Según el relato del nieto, las imágenes de seguridad permitirían advertir que el conductor habría revisado la mochila antes de escapar. “Vi que agarra mi bolso, lo pone en su regazo, lo abre y arranca. Se ve a mi abuelo gritando por el bolso”, aseguró.

La desesperada reacción del nieto del jubilado robado por el conductor del auto de aplicación. (Foto: captura)

La desesperada reacción del nieto del jubilado robado por el conductor del auto de aplicación. (Foto: captura)

Tras el episodio, Misael y su abuelo realizaron la denuncia en una comisaría cercana y posteriormente se presentaron ante la Fiscalía N.º 1, turno 4, de Córdoba, que quedó a cargo de la investigación. Los investigadores trabajan ahora para reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso y determinar su identidad.

El dato sobre el auto que sorprendió a los investigadores

La investigación sumó además un elemento que podría resultar clave para esclarecer el caso. Según informó el medio cordobés, las primeras averiguaciones determinaron que el vehículo utilizado por el conductor figuraba como dado de baja y tenía una denuncia por robo.

Con las grabaciones de las cámaras de seguridad y los datos disponibles sobre el viaje, la Justicia busca establecer quién conducía el automóvil y dar con el sospechoso que escapó con el dinero del jubilado.

En pocas palabras

  • Robo millonario: Un jubilado y su nieto fueron víctimas de un robo de $1.600.000 al regresar de cobrar la jubilación.
  • Chofer de app, el sospechoso: El conductor de un vehículo solicitado por aplicación escapó con el dinero tras un viaje en Córdoba.
  • Investigación en curso: Las cámaras de seguridad registraron el hecho y la policía busca identificar al conductor, cuyo auto tenía denuncia por robo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilación App chofer
Notas relacionadas
El récord de Usain Bolt que rompió un robot chino y desafía los límites humanos
Una policía de franco se enfrentó a motochorros y baleó a uno durante un intento de robo: el video
Tres años sin Silvina Luna: la Justicia avanzó con una medida clave en la causa contra Lotocki

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar