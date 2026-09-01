Acompañó a su abuelo a cobrar la jubilación, pidieron un auto por una app y el chofer se fue con $1,6 millones

Su nieto, Misael Barzola, descendió primero para ayudarlo. Una vez que ambos estaban fuera del vehículo y las puertas se habían cerrado, el conductor arrancó y escapó rápidamente. Dentro del auto había quedado la mochila que contenía poco más de $1,6 millones correspondientes a la jubilación.

“¡Pará, pará, pará!”, se escucha gritar desesperadamente al joven mientras el vehículo se aleja. “Nos dejó destrozados a mí y a mi abuelo. Él tiene problemas de rodilla y camina con dificultad. Lo acompañé a cobrar el dinero e hicimos unas compras en el centro”, contó Barzola en diálogo con Cadena 3.

El joven explicó que había bajado primero para poder asistir al jubilado. “Lo ayudé y puse las bolsas en la vereda. Mi abuelo me dio la llave y, cuando lo quiero ayudar y me doy vuelta, el Uber agarra y arranca con todo. Se llevó la mochila con la jubilación”, relató.

La cámara habría registrado una maniobra clave del conductor

Según el relato del nieto, las imágenes de seguridad permitirían advertir que el conductor habría revisado la mochila antes de escapar. “Vi que agarra mi bolso, lo pone en su regazo, lo abre y arranca. Se ve a mi abuelo gritando por el bolso”, aseguró.

La desesperada reacción del nieto del jubilado robado por el conductor del auto de aplicación. (Foto: captura)

Tras el episodio, Misael y su abuelo realizaron la denuncia en una comisaría cercana y posteriormente se presentaron ante la Fiscalía N.º 1, turno 4, de Córdoba, que quedó a cargo de la investigación. Los investigadores trabajan ahora para reconstruir el recorrido realizado por el sospechoso y determinar su identidad.

El dato sobre el auto que sorprendió a los investigadores

La investigación sumó además un elemento que podría resultar clave para esclarecer el caso. Según informó el medio cordobés, las primeras averiguaciones determinaron que el vehículo utilizado por el conductor figuraba como dado de baja y tenía una denuncia por robo.

Con las grabaciones de las cámaras de seguridad y los datos disponibles sobre el viaje, la Justicia busca establecer quién conducía el automóvil y dar con el sospechoso que escapó con el dinero del jubilado.